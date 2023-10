Pour le troisième trimestre 2023, Deezer affiche des résultats positifs, voyant son chiffre d’affaires grimper de 4,8 % par rapport à la même période l’an dernier. Cela se répercute sur le nombre total d’abonnés de la plateforme française de streaming musical qui frôle les 10 millions, grâce à l’arrivée de 500 000 utilisateurs supplémentaires en un an.

Partenariats, hausse des tarifs, rémunération des artistes : Deezer a une feuille de route remplie et précise

Avec un chiffre d’affaires total de plus de 120 millions d’euros, pour un total de 9,9 millions d’abonnés, Deezer a de quoi se réjouir. « Je suis très fier de ce que nous avons accompli lors de ce troisième trimestre 2023. Nous avons renoué avec une croissance significative du nombre d’abonnés, » déclare le PDG du groupe, Jeronimo Folgueira.

Pour obtenir ces résultats, l’entreprise s’est appuyée sur une stratégie centrée sur les partenariats. En se rapprochant de Mercado Libre, elle propose ainsi son abonnement payant aux utilisateurs de l’offre premium Meli+. Grâce à cela, le nombre d’abonnés de Deezer au Brésil et au Mexique, des marchés où la société argentine spécialisée dans l’e-commerce est présente, a considérablement augmenté.

D’autres partenariats, celui avec RTL en Allemagne ou avec le fabricant américain d’enceintes Sonos ont également porté leurs fruits. « Nous avons renouvelé avec succès la majorité de nos contrats avec des fournisseurs de contenu clés, en avance sur l’échéance et à des conditions améliorées » ajoute le président-directeur général de l’entreprise.

En tout, Deezer a généré un chiffre d’affaires lié à son volet partenariats de 34,2 millions d’euros au troisième trimestre 2023, soit une augmentation de près de 12 % par rapport à l’année dernière. Même si la stratégie partenariale de la société française semble être payante, elle s’est reposée sur d’autres piliers « pour sécuriser l’accélération de la croissance de ses revenus dès le quatrième trimestre » selon Jeronimo Folgueira. Une accélération nécessaire pour que la firme puisse assouvir ses ambitions de rentabilité d’ici 2025.

D’ici la fin du mois d’octobre, Deezer va augmenter le tarif de son abonnement dans plusieurs marchés européens, dont celui de la France. Cela lui permettra selon elle, « de mieux refléter la valeur du streaming musical et de poursuivre l’amélioration continue de sa plateforme et l’expérience des fans ».

Enfin, le troisième trimestre de Deezer a été marqué par l’arrivée d’un nouveau modèle de rémunération, l’Artist-Centric. Centré sur l’artiste, ce modèle « contribuera à créer un écosystème plus sain et à mieux rémunérer les artistes et la musique, tout en améliorant l’expérience des fans, » conclut le dirigeant de l’entreprise.