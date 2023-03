Deezer a partagé, le 28 février, ses résultats pour son année financière 2022. Avec une hausse de son chiffre d’affaires et une perte opérationnelle qui diminue, la plateforme française de streaming musical présente un bilan solide, malgré une légère baisse d'abonnés. Elle prévoit de continuer sur cette lancée en 2023.

Deezer se porte bien

Avec un chiffre d’affaires de 451,2 millions d’euros sur 2022, en augmentation de 12,8 % par rapport à 2021, Deezer confirme ses objectifs fixés au cours de l'année. Jeronimo Folguerai, directeur général de Deezer, se félicite « de ce que nous avons accompli en 2022 et je tiens à remercier les équipes pour l’exécution réussie de notre stratégie sur les 12 derniers mois ». Il explique que « malgré des conditions de marché très difficiles en 2022, nous avons pu sécuriser les moyens nécessaires pour exécuter notre plan financier ». En France seule, Deezer a généré 273,2 millions d’euros.

L’entreprise basée à Paris est également parvenue à réduire sa perte opérationnelle au cours de l’année. En 2022, cette dernière s’élève à 55,7 millions d’euros contre 64,6 millions d’euros en 2021. Pour Jeronimo Folgueira, cette réduction de « nos pertes sur notre cœur d’activité de 18 millions d’euros nous met sur la voie de la rentabilité ».

Une petite baisse d’abonnés

Au cours des 12 derniers mois, Deezer a enregistré une baisse de 2,2 % de ses abonnés, passant de 9,6 millions à 9,4. En France, toutefois, ce nombre a augmenté de 8,1 % pour atteindre les 3,5 millions. La société fondée en 2007 indique avoir recentré ses stratégies marketing sur ses pays clés. À savoir la France, le Brésil et l’Allemagne qui « ont représenté 84 % des dépenses marketing B2C en 2022 contre environ 66 % en 2021 ».

Les priorités de Deezer pour stimuler sa croissance en 2023 sont de développer de nouvelles fonctionnalités et de consolider ses partenariats pour favoriser ses intérêts B2B. Elle table sur une hausse de ses recettes à deux chiffres, au moins supérieure à 10 %. Le groupe a confirmé « son ambition de générer un flux de trésorerie positif en 2024 et d’atteindre un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, ajusté positif en 2025 ». Jeronimo Folgueira assure que Deezer va « accélérer sa différenciation et continuer à améliorer sa rentabilité ».