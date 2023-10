Après avoir séduit les particuliers, CapCut part à la conquête des professionnels. Dans un billet de blog publié ce lundi, l’application de montage vidéo de ByteDance annonçait le lancement de sa nouvelle offre pour les entreprises et créateurs de contenus. Elle regorge d’outils destinés à simplifier la création de visuels publicitaires.

Une nouvelle version infusée à l’IA

Créée en 2020, CapCut est une plateforme permettant de monter et d’éditer facilement des vidéos grâce à des modèles prédéfinis. Elle dispose d’une myriade de filtres et de fonctionnalités de conception graphique. Au fur et à mesure, l’application a développé une suite créative complète.

Pour en faire profiter les professionnels, et particulièrement les marketeurs, elle lance aujourd’hui une formule business. Elle s’articule autour de la collaboration en entreprise. Les agences, entreprises et créatifs peuvent travailler simultanément sur un même projet via la plateforme. Les administrateurs ont la main sur les autorisations allouées à chaque membre de l’équipe, leur permettant de contrôler qui peut accéder, modifier ou réviser un contenu.

Pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels, CapCut a développé une palette de nouveaux outils alimentés à l’intelligence artificielle (IA), parmi lesquels Ad Script. Grâce à celui-ci, les marques peuvent générer des scénarios publicitaires à partir d’une description de produit ou de société. Toujours dans l’optique de les aider à gagner du temps, la plateforme a mis au point une fonctionnalité capable de générer une vidéo publicitaire en quelques secondes à partir de l’URL d’un produit. Elles peuvent aussi profiter de « milliers de modèles commerciaux sous licence » pour agrémenter leurs publicités.

CapCut, l’autre application de ByteDance qui cartonne

En outre, CapCut propose des « présentateurs générés par l’IA », visant à « donner vie aux contenus ». Ces personnages virtuels peuvent réaliser des démonstrations de produits ou des vidéos explicatives. Les marques de mode disposent également d’une option permettant à leurs clients d’essayer virtuellement des vêtements et accessoires. L’entreprise n’a qu’à télécharger l’image du produit et le tour est joué.

En misant sur une interface simple et des fonctionnalités de création intuitives, CapCut cherche à ouvrir les portes de la création vidéo à toutes les entreprises. Une offre qui, elle l’espère, permettra de séduire une nouvelle cible professionnelle, et ainsi faire grimper son nombre d’utilisateurs.

Selon Data.ai, l’application compterait actuellement 490 millions d’adeptes sur Android et iPhone. Une popularité qui grimpe au-delà des frontières chinoises. Elle est aujourd’hui utilisée dans plus de 170 pays, allant des États-Unis au Royaume-Uni en passant par l’Arabie saoudite.

Grâce au succès de ses abonnements mensuels et annuels, ses revenus gonflent au même rythme que sa base d’utilisateurs. En septembre dernier, elle a dépassé la barre des 100 millions de dollars générés via les magasins d’applications. Ses fonctionnalités d’IA, très appréciées par les internautes, ont particulièrement aidé à atteindre ce jalon.