Atlassian, entreprise australienne qui édite des produits pour la gestion de développement et de projets, va racheter la start-up de messagerie vidéo Loom. À travers cette initiative, la société va renforcer davantage son offre pour répondre aux défis du travail hybride.

La plus grande acquisition de l’histoire d’Atlassian

Démocratisé juste après la pandémie et mêlant travail présentiel et télétravail, le travail hybride perdure depuis avec des semaines aménagées pour les employés. L’acquisition de Loom va permettre à Atlassian d’étoffer sa suite de logiciels pour les entreprises qui continuent d’appliquer le télétravail et le travail hybride. La firme australienne propose d’ores et déjà des produits comme Trello, Jira, Confluence, Bamboo et Bitbucket.

D’un montant de 975 millions de dollars, il s’agit de la plus importante acquisition de l’histoire d’Atlassian, elle représente d’ailleurs le montant des vingt derniers rachats de la firme réunis. Loom permet aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos à partir de leur écran d’ordinateur et de les partager avec leurs collègues. Le produit est utilisé par les entreprises pour diverses tâches, comme la formation de nouveaux employés, l’examen du code, le partage des commentaires, l’explication des documents et les réunions plénières.

Les ambitions de Loom « correspondent tout à fait à notre vision de l’avenir du travail », a commenté Mike Cannon-Brookes, co-directeur général d’Atlassian. Il a également rappelé que la collaboration entre employés ayant des horaires différents ou se trouvant dans des fuseaux horaires distincts « est de plus en plus importante ».

Loom voit grand

Fondé en 2016 et revendiquant 25 millions d’utilisateurs dans le monde, Loom va continuer d’opérer en tant que produit autonome, et sera également intégré aux autres outils de collaboration d’Atlassian. Joe Thomas, PDG de Loom, a expliqué que son service disposait d’une grande marge de manœuvre pour se développer. « Nos indicateurs d’engagement de base continuent de croître de 50 à 60 % par an. Cela n’a pas du tout ralenti ces deux dernières années, même avec le retour au bureau », a-t-il indiqué.

L’acquisition devrait être finalisée au cours du trimestre se terminant en mars 2024, et être « légèrement dilutif » pour les marges d’exploitation jusqu’à l’année fiscale se terminant en juin 2025, a précisé Atlassian. La contrepartie totale comprendra environ 880 millions de dollars en espèces et le reste en actions.