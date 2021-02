Trello, qui est depuis quelques années maintenant la propriété d’Atlassian, se prépare pour changer d’allure. Une refonte majeure a, en effet, été annoncée sur le blog de l’application. Ainsi, logo, design, mais aussi fonctionnalités devraient prochainement évoluer. Après 10 ans, Trello souhaite s’adapter à une « nouvelle ère de travail en équipe, dans laquelle chacun travaille dans un lieu différent, tout en restant connecté aux autres », en somme il est donc l’heure de s’adapter et de faciliter la gestion des tâches en télétravail.

Trello se met à jour en s’appuyant sur l’expérience des utilisateurs pendant la pandémie

Selon Michael Pryor, le cofondateur de Trello, « Pendant la pandémie, Trello est devenu le bureau de nombreuses personnes. Le passage, du jour au lendemain, au télétravail a conduit à une augmentation du nombre d’outils de travail en ligne », cela parfois au détriment de la qualité puisque le co-fondateur évoque des applications ressemblant à présent à des « cimetières d’outils éprouvés ». Avec plus de 50 millions d’utilisateurs, Trello souhaite à présent étendre son fonctionnement avec des services tiers. Cette refonte n’est donc que le début de la nouvelle version de l’application, prévue pour accompagner l’ère du télétravail.

Pour célébrer son dixième anniversaire, les équipes ont donc prévu de renforcer la compétitivité de l’outil face à des concurrents motivés. Si son ambition n’est pas d’être la seule application du domaine, l’objectif est bel et bien d’être suffisamment flexible pour proposer aux entreprises et aux équipes de toutes tailles de se connecter à des outils accessibles lorsqu’elles en ont besoin.

De nouveaux visuels pour optimiser la gestion des projets et les tâches liées

L’objectif de l’application avec ces nouveaux modes de visualisation est de permettre de visualiser rapidement les projets dans leur intégralité avec les différentes tâches en cours, et notamment celles qui nécessitent une attention particulière. Avec sa refonte, Trello souhaite également que les cartes créées puissent être reliées à différents tableaux, ainsi qu’à des applications externes. Les liens des cartes, lorsqu’ils dirigeront vers Google Docs, YouTube, ou encore Dropbox présenteront désormais des aperçus. L’objectif ici sera de faciliter la gestion d’autres outils ou applications directement depuis Trello. Pour gérer au mieux l’avancée des projets et des tâches, Trello a prévu un total de quatre nouveaux modes de vue, ils seront disponibles pour les abonnés Business Class et Entreprise.

Le premier mode sera intitulé ‘chronogramme’, il permettra de garder un œil sur un projet dans le temps, ainsi que l’avancée de chacun dans ses différentes missions. Viendra ensuite la vue ‘tableur’, un mode utile lorsqu’un projet mêle plusieurs tableaux et de nombreuses personnes. Il sera ici possible de sélectionner certains tableaux, ou encore certaines cartes afin d’observer certains points en particulier. Le mode ‘tableau de bord’, quant à lui, offrira une vue d’ensemble sur les différents éléments d’un tableau, comme le suivi des réalisations par date limite, le nombre de tâches par personne ou par liste ou encore par thématique. Enfin, la vie ‘calendrier’ permet un suivi journalier, autrement dit avec cette visualisation un utilisateur peut obtenir sa liste de choses à faire sur une journée donnée.