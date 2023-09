Illustration : One to One Expérience Client.

Comexposium et DG Consultants organisent pour la neuvième année consécutive le One to One Expérience Client, un événement durant lequel les plus grandes personnalités du secteur seront réunies à Biarritz pour trois jours de rendez-vous, de conférences et de networking. Pour ce nouveau rendez-vous, la conscience environnementale et sociétale sera le fil rouge de l’événement. L’objectif : aider les décideurs à aboutir à une expérience client responsable. Nous vous emmenons à la découverte du nouvel opus de cet événement exhaustif, de ses partenaires de renoms et de son programme très complet !

Un nouvel opus autour du thème “L’éthique, c’est chic”

La crise sanitaire a mis en relief de nombreux enjeux sociétaux et environnementaux. Les entreprises ont pris conscience qu’elles devaient, elles aussi, agir à leur échelle. Cette démarche s’avère essentielle autant pour affronter ces problématiques majeures que pour répondre aux exigences des clients d’aujourd’hui. Ils cherchent à interagir avec des marques en qui ils peuvent avoir confiance, avec un parcours client transparent et un produit responsable.

Le traitement des données doit également être raisonné. En effet, les attentes des clients en matière de personnalisation et de confidentialité sont élevées et continuent de croître. L’objectif est de créer des expériences adaptées à leurs centres d’intérêts, tout en prenant en compte leur opinion sur la gestion de leur data. L’enjeu est de taille, surtout à l’heure de la disparition des cookies tiers. La stratégie de collecte des données doit être pertinente et juste à chaque étape du parcours client.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Dans le même temps, les outils marketing abordent un nouveau visage grâce à l’intelligence artificielle (IA). Avec ses possibilités infinies, la technologie peut devenir une solution solide pour piloter la pression marketing et engager un dialogue de confiance avec le consommateur. Elle peut même endosser le rôle d’allié pour réduire l’empreinte carbone numérique de chaque action marketing.

Dans cet environnement en pleine mutation, les entreprises doivent donc réussir à faire rimer RSE, expérience client et innovation. Cela implique de s’adosser à des partenaires tactiques qui les aideront à avancer dans cette direction et répondre aux nouvelles réglementations.

C’est pour aborder tous ces enjeux que le One to One Expérience Client organise sa 9ᵉ édition autour du thème “L’éthique, c’est chic”. C’est à travers ce spectre que seront abordés l’acquisition, le marketing, sans oublier la nouvelle verticale data/IA.

Les participants pourront assister à une pléthore de keynotes animées par des experts du secteur afin de comprendre comment créer une relation éthique avec leur clientèle. Les conférences et les retours d’expérience seront l’opportunité d’aborder l’évolution des règles relatives à la vie privée des consommateurs. Idées et projets pourront être évoqués lors des rendez-vous ultra qualifiés et des temps de networking entre pairs, indispensable pour étoffer son réseau.

Autant dire que le One to One Expérience Client sera le rendez-vous à ne pas manquer pour mieux comprendre et challenger une relation éthique entre le client et les marques !

Des partenaires haut de gamme à Biarritz

Parmi les entreprises présentes du 3 au 5 octobre à Biarritz, vous pourrez par exemple échanger avec les équipes de Spotify. La plateforme qui ne cesse de révolutionner la façon dont nous écoutons de la musique depuis sa création en 2008. Le leader du streaming audio, avec 551 millions d’utilisateurs actifs mensuels et 220 millions d’abonnés à Spotify Premium, livrera ses secrets en matière d’acquisition. Aucun doute, il y a de quoi dire.

Epsilon sera également de la partie. Cette société spécialisée dans le marketing data-driven est capable de répondre aux challenges d’un monde publicitaire sans cookies et de mettre en place les stratégies média les plus efficaces. Rétention, acquisition de nouveaux clients, conversion des visiteurs d’un site web, augmentation des paniers d’achat et de la fréquence d’achat, etc. Epsilon fait partie des nombreux partenaires de grande qualité que vous pourrez rencontrer.

Les équipes d’Adobe livreront leurs secrets en matière d’expérience client. Cette entreprise s’est toujours fixé l’objectif d’offrir à chacun de ses utilisateurs, des artistes amateurs aux plus grandes marques, la possibilité de réaliser des expériences numériques exceptionnelles. Adobe a transformé la manière dont nous interagissons à travers les écrans. Vous pourrez découvrir en avant-première quelques nouveautés, notamment de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA.

Au Centre des Congrès et au Casino Municipal de Biarritz, vous aurez également la chance de discuter avec les équipes de Google, Adobe, Meta, TikTok, Bynder (spécialiste du content marketing et marketing automation), Bloomreach (spécialiste de la personnalisation), Notify (l’expert en Data Intelligence et CRM), Pinterest ou encore Joko (une entreprise dont le métier est l’affiliation marketing).

Un programme riche pour aborder l’acquisition, l’expérience client et la data/IA

Du 3 au 5 octobre se tiendront trois jours de business et d’échanges sur l’expérience client, l’acquisition, la data et l’intelligence artificielle. Pour aborder ces thématiques, plusieurs conférences auront lieu.

Parmi les sujets à découvrir : être une marque éthique à l’ère de la permacrise, les évolutions du monde du travail « face » à l’IA, l’impact de la Privacy Sandbox de Google sur les campagnes des annonceurs, la réinvention de l’expérience client avec l’aide des sciences comportementales et du nudge, le marketing face aux enjeux climatiques, les clés de succès de la nouvelle génération de marques digitales… Vous l’aurez compris, c’est un riche programme qui vous attend lors du One to One Expérience Client.

En plus d’experts du secteur, des partenaires de renoms prendront la parole lors d’ateliers et retours d’expérience. En 30 min chrono, vous pourrez tout comprendre d’une solution et de son application face à une problématique réelle. CyberCité vous dévoilera comment la marque Espace Atypiques a multiplié par 2 son audience SEO grâce à des tactiques Data Driven.

De son côté, Adobe abordera le sujet crucial de la Customer Data Platform et de l’IA pour plus de personnalisation client. Vous aurez aussi l’occasion d’entendre Snap décrypter la stratégie gagnante d’Yves Rocher, qui a misé sur la vidéo et la réalité augmentée pour booster ses ventes sur le réseau social. Ad4Screen, Rakuten, TikTok, Google, Splio, Bloomreach… Les entreprises les plus accomplies du digital vous partageront leurs expertises et leurs points de vue.

Pour ne rien manquer de l’événement incontournable de l’expérience client, prenez dès maintenant vos places !