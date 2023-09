Opportunité de gagner des clients, vente en ligne, outil de gestion, peur du piratage… Près de 9 500 TPE-PME, entre 0 et 249 salariés, ont répondu au Centre de recherche ...

Opportunité de gagner des clients, vente en ligne, outil de gestion, peur du piratage… Près de 9 500 TPE-PME, entre 0 et 249 salariés, ont répondu au Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie sur leur maturité numérique. Cette 3e édition du Baromètre France Num a été remise au gouvernement le 25 septembre.

Une transformation numérique variable selon les secteurs d’activité

Les trois quarts des très petites et petites et moyennes entreprises de France métropolitaine, actives dans 12 secteurs d’activités différents, s’accordent sur l’intérêt du numérique pour elles. Bonne nouvelle pour les objectifs de numérisation du gouvernement, mais les chiffres sont ensuite plus contrastés. Seuls 39 % estiment que cela leur rapporte des bénéfices concrets.

Le domaine de spécialité de l’entreprise influe naturellement sur cette perception. Dans le domaine de l’hébergement et de la restauration, les plateformes numériques sont déjà bien installées, Airbnb, Booking, Tripadvisor, Deliveroo, Google… Autant de solutions par lesquelles des clients sont attirés par ici une maison d’hôte, là un snack. A contrario, dans le domaine de la logistique ou de l’agriculture, l’apport de client apparaît plus douteux.

La différence perçue pour les intérêts de l’entreprise se perçoit dans l’adoption de solution de vente en ligne, 58 % des TPE-PME pensent que ce n’est pas pertinent. Seuls 27 % d’entre elles en ont au moins une, avec une forte variation, d’un à cinq, entre les secteurs. Dans l’ordre décroissant, le site marchand est privilégié, suivi par le click and collect, les réseaux sociaux et les places de marché.

Si les solutions commerciales en ligne sont minoritaires, celles de visibilité sont plébiscitées. Ventes ou pas, se faire connaître est important : 84 % sont dotés d’un site web, d’une page sur les réseaux sociaux, etc. À nouveau, celles qui ne donnent pas cette peine jaugent majoritairement cela inutile, une sur cinq s’abstient pour une considération de coûts.

Parfois rétives, les TPE-PME utilisent le numérique dans leur activité

La peur est un élément à ne pas oublier par ailleurs. Les PME sont les principales cibles de cybercriminels et de leurs ransomware. 48 % redoutent cette perspective. Des efforts, notamment par l’association professionnelle de cybersécurité Hexatrust, sont menés pour proposer des solutions adaptées au portefeuille de petite structure. Ce travail de mise à l’échelle vers le bas reste encore à être mené.

Une priorité sachant que la numérisation perçut ou non, visible ou non, est là. 90 % des TPE-PME interrogées utilisent au moins un outil de gestion. La gestion comptable est la plus prisée avec la facturation. À noter que 5 % des répondants sont déjà passés à l’intelligence artificielle.

Sujet de satisfaction pour la French Tech, les solutions françaises (81 %), les plus proches géographiquement (56 %) sont privilégiées. Un bon point pour la souveraineté si chère au gouvernement. Les entreprises du domaine technologiquement sont cependant les moins impliquées à ce niveau.

Au total, 40 % des répondants dépensent au moins 1 000 euros par an dans leurs solutions numériques, 14 % plus de 5 000. Un pourcentage qui pourrait évolue pour le 4e Baromètre France Num, en 2024, puisque 71 % des entreprises ont fait savoir qu’elles comptaient mener des projets numériques dans les deux années à venir.