À mesure que le paysage digital se développe, des innovations viennent s’ancrer dans les processus et stratégies des entreprises. C’est le cas de l’intelligence artificielle (IA) ou encore de l’architecture MACH. Pour en apprendre plus sur ces évolutions et technologies avec des experts sans bouger de son bureau, rien de mieux que les webinars. Cette semaine, nous vous en proposons trois à découvrir en direct.

Un webinar pour gagner en performance grâce à l’architecture MACH

Qui ? Kaliop

Quand ? Le 26/09/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Kaliop vous emmènera à la découverte de l’architecture MACH : son fonctionnement, ses avantages, ses limites et ses opportunités pour faire grandir votre entreprise.

Une webconférence pour tirer le meilleur parti de l’apprentissage collaboratif à l’ère de l’IA

Qui ? 360Learning

Quand ? Le 27/09/2023

À quelle heure ? À 10h

Sujet : Vous découvrirez comment responsabiliser vos équipes et agir en faveur de l’environnement grâce à l’IA. 360Learning partagera des recommandations personnalisées.

Un événement pour faire face aux défis de l’intégration de données

Qui ? Marjory

Quand ? Le 27/09/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Le CTO de Marjory dévoilera aux PME les bonnes pratiques et technologies à utiliser pour résoudre les problèmes liés à l’intégration de données.

