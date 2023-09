Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs dans plus de 180 pays, WhatsApp demeure, de loin, l’application de messagerie numéro un dans le monde. Ils en sont adeptes autant pour communiquer avec leurs proches qu’avec les marques qu’ils affectionnent. Via sa version business, la plateforme regorge d’opportunités créatives pour attirer des clients, interagir avec eux et, surtout, les fidéliser. À travers ce guide ultra qualitatif, le spécialiste du CRM HubSpot s’allie à WhatsApp pour vous aider à tirer profit de la puissance de l’application. Il contient des stratégies simples pour vous rapprocher de votre audience, et ainsi booster votre retour sur investissement (ROI).

Découvrez la puissance de WhatsApp pour votre entreprise

WhatsApp Business est encore peu exploitée par les marketeurs. En effet, selon un rapport HubSpot sur l’évolution du marketing, seulement 7 % d’entre eux se servent de la plateforme pour faire grandir leur activité. Pourtant, elle présente un potentiel de croissance considérable pour les entreprises.

C’est un moyen idéal pour répondre aux nouvelles exigences des clients, dont les maîtres mots sont instantanéité, rapidité et fluidité. En quelques clics, ils peuvent interagir avec les marques via l’une des applications qu’ils utilisent le plus. Il s’agit d’un avantage considérable lorsqu’on sait que 85 % des clients à travers le monde souhaitent communiquer avec les entreprises par messagerie comme ils le font avec leur famille et leurs amis. De plus, 75 % d’entre eux se disent prêts à dépenser davantage pour des entreprises qui peuvent être contactées par messagerie plutôt que par téléphone.

En plus de faciliter l’échange avec la clientèle, WhatsApp Business dispose de puissants outils permettant d’automatiser, d’organiser et de répondre rapidement aux messages. La gestion de la relation client est alors simplifiée.

Vous l’aurez compris, l’application offre aux entreprises des opportunités de taille pour entrer en contact avec des leads, des prospects et des clients. Elles sont toutes à découvrir dans le précieux livre blanc de HubSpot.

Trois stratégies éprouvées pour accroître votre ROI avec WhatsApp

WhatsApp Business infuse de fonctionnalités pratiques pour gérer sereinement les conversations avec les clients. Elles facilitent grandement les activités des équipes marketing, commerciales et de service client, qui peuvent s’en servir pour atteindre trois objectifs clés.

Parmi ceux-ci, la génération de leads. WhatsApp constitue une approche originale pour entrer en contact avec de nouveaux clients. Des promotions créatives qui donnent le sentiment d’être personnalisées peuvent être déployées rapidement. Vous pouvez optimiser vos dépenses publicitaires selon vos objectifs, et créer des campagnes de ventes additionnelles si nécessaire.

L’application dispose donc de tous les outils nécessaires pour que vous puissiez séduire davantage de clients et faire grandir votre business. Ils vous permettent de mettre en place une pléthore de stratégies différentes. Vous pouvez par exemple déclencher un message de suivi pertinent sur la plateforme lorsque quelqu’un remplit un formulaire de génération de lead sur votre site web, ou encore ajouter un bouton WhatsApp à votre page et à vos publicités Facebook pour encourager les prospects à engager la conversation. Les possibilités sont nombreuses !

À travers ce livre blanc exhaustif, HubSpot vous partage également ses secrets pour interagir stratégiquement avec les clients via l’application et les fidéliser. L’expert vous dévoile les meilleures pratiques à adopter et vous partage de multiples conseils pour booster votre ROI grâce à cette plateforme. Les nombreux exemples de réussite fournis, à l’image de la marque Absolut Vodka, vous aideront à identifier les stratégies qu’il est possible de mettre en place, et les opportunités que vous pourrez atteindre grâce à ce puissant levier.

Pour aider vos équipes de marketing et de service client à se rapprocher de votre audience à l’aide de WhatsApp, téléchargez dès maintenant ce guide.