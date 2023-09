Le marché européen de l’intelligence artificielle (IA) n’est qu’au début de son expansion. D’après la dernière étude de la société de conseil IDC, baptisée Guide des dépenses mondiales en intelligence ...

Le marché européen de l’intelligence artificielle (IA) n’est qu’au début de son expansion. D’après la dernière étude de la société de conseil IDC, baptisée Guide des dépenses mondiales en intelligence artificielle, les dépenses européennes dans le domaine devraient atteindre, en 2023, 32 milliards d’euros, soit 20,6 % du marché mondial. Les prévisions indiquent que les entreprises du Vieux Continent pourraient dépenser plus de 90 milliards d’euros en 2027.

L’IA très prisée dans le secteur bancaire

Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, l’intelligence artificielle (IA) de manière générale a le vent en poupe. Les solutions qu’apporte cette technologie sont de plus en plus mobilisées par les entreprises pour développer leur efficacité, leur productivité, et l’expérience client. D’après l’étude, les banques, les services professionnels, la vente au détail, la fabrication et les télécommunications représentent plus de 60 % des dépenses totales du marché européen en 2023.

IDC affirme que le secteur financier et les industries de télécommunication perçoivent de réels avantages à l’IA pour anticiper et protéger leurs données. Les dépenses dans d’autres secteurs tels que la santé, les médias, les services aux personnes et aux consommateurs et les services publics sont moins importantes, mais elles « augmentent à un rythme supérieur à la moyenne ».

Le segment de l’IA le plus utilisé est évidemment celui des IA génératives (GenAI). Les médias et les activités de marketing exploitent très souvent la création d’images et la production de texte. Carla La Croce, responsable de la recherche pour l’analyse et la connaissance des clients chez IDC rapporte que « Les dépenses liées aux cas d’utilisation de la GenAI sont encore inférieures à celles des cas de l’IA mieux établis, mais elles augmentent rapidement. La création d’images, de textes et de vidéos sont les cas les plus courants, avec la plus forte croissance au cours de l’année dernière ».

Une autre étude de GetAPP, une filiale de Gartner, avait prouvé que l’IA générative était en plein boom dans le monde du travail. Un tiers des employés européens interrogés ont avoué être plus productifs et plus créatifs lorsqu’ils se servent dune IA comme ChatGPT. Carla La Croce confirme cette tendance « Les entreprises s’empressent d’améliorer les applications existantes en y ajoutant des fonctions d’IA, tandis que des fournisseurs plus novateurs et tournés vers l’avenir intègrent la GenAI dans leurs fonctionnements pour être plus productifs ».