À Hong Kong, Microsoft connaît une croissance remarquable de la demande en produits d’intelligence artificielle (IA). Au cours des six derniers mois, l’utilisation de l’IA sur la plateforme cloud Azure ...

À Hong Kong, Microsoft connaît une croissance remarquable de la demande en produits d’intelligence artificielle (IA). Au cours des six derniers mois, l’utilisation de l’IA sur la plateforme cloud Azure de l’entreprise a été multipliée par sept. L’absence de ChatGPT d’OpenAI ou de Bard de Google a positionné Microsoft comme le principal acteur de la région dans le domaine de l’IA.

Microsoft investit fortement dans la région pour conquérir de nouveaux clients

Lors d’une interview à Bloomberg, la semaine dernière, Ahmed Mazhari, président de Microsoft Asie, a comparé l’impact de l’IA à des technologies transformatrices telles que l’imprimerie et la machine à vapeur. « L’industrie n’est qu’au début d’un marathon. Hong Kong dispose d’avantages uniques pour maîtriser cette technologie. (…) Elle a les capacités de pivoter et d’innover dans l’IA. La ville est également l’un des plus grands centres financiers du monde » soulignait-il.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Au cours des derniers mois, ​​Microsoft a activement promu ses produits d’IA générative et sa plateforme cloud Azure à Hong Kong. Le South China Morning Post (SCMP) révèle que Redmond s’est récemment associé avec huit universités locales pour proposer des ateliers aux. Elle réalise également un fort lobbying auprès des sociétés pour qu’elles utilisent ses produits. Elle insiste sur la localisation des données qui sont conservées dans les centres de données de la région et ne sont jamais utilisées pour entraîner les grands modèles de langages (LLM).

Plus de 800 entreprises locales sur 3 900 utiliseraient les solutions d’IA de Microsoft. L’une d’entre elles, Forms Syntron, spécialisée dans les services financiers et de conseil, a adopté la technologie d’IA générative de Microsoft pour faciliter les recherches plus rapides de documents réglementaires. « Avec l’IA de Microsoft, je pense que nous avons acquis une très bonne marge de manœuvre pour acquérir une meilleure expertise et une meilleure expérience, » déclare son PDG, Alex Chen.

Cette domination de Microsoft pourrait ne pas durer. Pékin a récemment ouvert les vannes pour la commercialisation des LLM de ses champions de la tech. Près de 70 IA ont d’ores et déjà validées. Parmi elles, on retrouve Ernie, le concurrent de ChatGPT créé par Baidu, ainsi que le modèle de langage de SenseTime dévoilé en avril, au même moment que celui du géant Alibaba. ​​De son côté, Tencent a annoncé que son modèle de langage Hunyuan sera déployé dès l’approbation des autorités chinoises.