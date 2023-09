Offrir une expérience client personnalisée et simplifiée est aujourd’hui indispensable pour se démarquer auprès des acheteurs. Pour y arriver, il faut nécessairement s’équiper d’une technologie robuste et complète, à l’image des portails. Au cours des dernières années, ces solutions nées à l’aube d’Internet ont grandement évolué. Dans leur livre blanc, Ibexa, plateforme d’expérience numérique destinée aux professionnels, et Codéin, agence web spécialisée en ingénierie open source, font le point sur leur nouveau succès et dévoilent comment ils peuvent être profitables à votre entreprise.

Portail client moderne : de quoi parle-t-on ?

Le portail est une technologie historique dans le monde de l’entreprise. Parfois connu sous le nom d’extranet, il s’agit d’un espace centralisé depuis lequel les utilisateurs peuvent se connecter et accéder à des informations pertinentes et des services, par exemple leurs dernières factures. À la différence d’un site web, les données sont collectées à partir de divers systèmes et sources.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Le propriétaire du portail choisit stratégiquement les informations ou fonctionnalités qu’ils souhaitent mettre en avant selon les besoins des utilisateurs. À travers ces espaces numériques, ils peuvent donc offrir une expérience hautement personnalisée. C’est la raison pour laquelle les entreprises s’intéressent à nouveau à ce dispositif et qu’il constitue désormais une partie importante de leurs stratégies de vente numérique.

Le portail client, technologie de pointe pour améliorer l’expérience digitale

Lorsque l’on s’intéresse de plus près aux avantages des portails clients, on comprend mieux le nouvel essor pour cette technologie.

Elle se distingue avant tout par sa facilité d’utilisation : les utilisateurs ne se voient proposer que les renseignements dont ils ont vraiment besoin. Ils n’ont pas à chercher pendant des heures l’information souhaitée. Il en est de même pour les produits, car le propriétaire du portail peut mettre avant ceux recherchés par le client. Il a également la possibilité de lui proposer des prix personnalisés ou d’afficher des articles qui ne sont pas disponibles pour un public plus large. Cela, en toute simplicité.

Vous l’aurez compris, les portails clients sont d’excellents moyens de proposer une expérience personnalisée. Comme le rappellent les experts d’Ibexa et de Codéin, ce sont des moyens fantastiques pour générer des informations pertinentes et diffuser un contenu unique aux utilisateurs. Ils permettent de segmenter les clients plus facilement, car ils doivent se connecter pour accéder à leur espace. Des offres et des publicités ciblées peuvent alors être poussées, ce qui s’avère indispensable pour se distinguer de ses concurrents.

En parcourant ce livre blanc, vous découvrirez tous les avantages que vous réservent les portails clients. Ils vous permettront de mieux comprendre comment leur implémentation peut aider à booster le développement de votre entreprise.

Un cas client pour comprendre les avantages du portail client

Les portails clients permettent donc aux utilisateurs d’accéder en toute autonomie aux services et aux informations qui leur sont propres. Pour les marques B2B comme B2C, c’est l’assurance de proposer une expérience client moderne et rapide.

C’est d’ailleurs pour cette raison que Stromnetz, fournisseur de services publics basé à Hambourg, s’est armé d’un portail client. L’entreprise, qui appartient au gouvernement de la ville, souhaitait offrir aux consommateurs une façon simple, rapide et efficace d’accéder aux informations sur leur consommation d’énergie.

Le second objectif était d’intégrer un grand nombre de portails indépendants que Stromnetz exploitait sur une seule plateforme. Le but ? Offrir un point d’accès unique et unifié aux utilisateurs. Comment l’entreprise s’y est-elle prise ? Quelle solution a-t-elle choisie pour réussir ce projet ? Quels sont les résultats obtenus ? Toutes les réponses sont à découvrir dans ce livre blanc gratuit. Elles vous permettront de mieux comprendre les possibilités offertes par un portail client.

Ces dispositifs transforment donc la capacité des entreprises à offrir à leurs clients une expérience haut de gamme, faisant d’eux un avantage stratégique. La lecture du guide d’Ibexa et de Codéin vous aidera à mieux cerner les enjeux des portails (clients, partenaires et collaborateurs) à l’ère de la transformation digitale et leurs multiples atouts.