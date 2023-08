L’arrivée de nouveaux canaux de communication n’a pas fait d’ombre à l’e-mail. Selon les données Statista, 333,2 milliards d’e-mails ont été échangés chaque jour dans le monde en 2022. Le chiffre devrait continuer de croître au cours des prochaines années, pour atteindre 276,4 milliards en 2025. Il offre donc un reach important aux entreprises dont elles doivent absolument tirer profit. Pour ce faire, Boost My Mail met à leur disposition une solution tout-en-un permettant de créer et de piloter leurs signatures mail en toute autonomie, mais aussi d’y insérer des campagnes publicitaires via des bannières. De la CCI de Nantes à Eskimoz en passant par l’Équipe, la pépite française a déjà séduit plus de 60 000 utilisateurs.

Créez les signatures mails de votre entreprise en toute simplicité

Bien plus qu’une simple décoration, la signature mail est un véritable vecteur d’opportunités business pour les entreprises. Elle a un impact considérable sur leur crédibilité auprès des prospects. Dans un cadre de prospection comme de communication, elle peut aider à instaurer un sentiment de confiance, et ainsi favoriser leurs chances de générer des leads.

Pour ce faire, la signature doit être attrayante, lisible et personnalisée. Autant de cases que permet de cocher Boost My Mail. Depuis une interface ergonomique, experts comme néophytes du code et du graphisme peuvent créer une signature professionnelle irréprochable. Il est possible de s’appuyer sur l’un des nombreux modèles pour la concevoir correctement et rapidement. Simples et attrayants, ils s’adaptent à tout type de profil d’entreprise.

Une fois le template parfait sélectionné, il vous suffit de le personnaliser aux couleurs de votre organisation. Là encore, tout se fait en quelques clics : ajout du logo, nom, prénom, poste, coordonnées de contacts, adresse, site web… Bien entendu, vous pouvez ajouter des liens vers vos réseaux sociaux sous forme de pictos cliquables. Les choix des couleurs et de l’organisation des informations vous appartiennent.

En quelques minutes, vous avez créé une signature mail professionnelle que vous pouvez déployer à tous vos collaborateurs via Boost My Mail. Elle peut être actualisée automatiquement depuis la plateforme, et ce, sans que vos équipes aient à faire quoi que ce soit. Cela évite de les importuner pour qu’ils modifient leur signature à tout prix, ou de les laisser envoyer des e-mails avec la locution “Fermeture estivale de l’entreprise du 1ᵉʳ au 31 août” alors que le mois de septembre est bien entamé !

En somme, vous véhiculez une image de marque positive et harmonieuse en toutes circonstances, en laquelle vos clients et partenaires peuvent avoir confiance.

Générez des leads grâce à vos signatures mails

Boost My Mail le sait bien, la signature mail est un puissant levier webmarketing qui permet de générer des leads facilement. Pour cette raison, la solution vous offre la possibilité d’intégrer des bannières cliquables directement dans les signatures de vos collaborateurs. Grâce à son éditeur simple d’utilisation, quelques minutes suffisent pour créer des designs attractifs. Vous pouvez y ajouter une image ou une illustration, un message et un bouton CTA pour générer le maximum de clics.

Pour assurer le succès de vos actions, il suffit de segmenter les signatures mail et les bannières selon les groupes métiers de vos collaborateurs, les agences, les marques… Ainsi, vous pouvez focaliser votre campagne sur une cible précise.

Au-delà de la création et de la segmentation, il est possible de programmer des campagnes pour chacun de vos bandeaux mail. Cela peut être lors du lancement d’un nouveau produit, en amont d’un événement, lors de la sortie de votre dernier ebook… Le destinataire n’a qu’à cliquer sur le visuel pour en savoir plus, s’inscrire ou télécharger le document, le tout, en un clin d’œil.

L’impact des communications de l’entreprise est alors démultiplié. C’est notamment parce qu’elles sont associées à vos collaborateurs, et non directement à la marque. Ils deviennent ainsi de véritables ambassadeurs, offrant une approche plus authentique et humaine.

Toute stratégie marketing s’accompagne d’un suivi méticuleux des actions mises en place. Les signatures et bannières mail ne dérogent pas à la règle. Depuis le dashboard de Boost My Mail, vous avez une vue d’ensemble sur toutes les données qui comptent, comme le nombre de clics sur vos bannières promotionnelles, et sur les performances de vos campagnes.

Cerise sur le gâteau, Boost My Mail est compatible avec Outlook et Gmail, mais s’intègre aussi avec les solutions de CRM et de marketing automation comme Salesforce et Sellsy…

La solution française dispose donc d’une pléthore de fonctionnalités pour tirer profit du puissant canal de communication qu’est l’e-mail, et ainsi atteindre trois grands objectifs : renforcer votre image de marque, amplifier vos campagnes et accroître vos opportunités business. Alors, prêt à faire de l’email votre nouvelle arme de communication ?