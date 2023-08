En Europe, le mois d’octobre est placé sous le signe de la cybersécurité. Une période cruciale destinée à souligner les enjeux de la sécurité numérique et les réflexes à adopter pour protéger sa vie ainsi que son entreprise en ligne. Des objectifs partagés par Les Assises de la Cybersécurité. L’événement pionnier du secteur fera son grand retour du 11 au 14 octobre 2023 au Grimaldi Forum, à Monaco. Plus de 1 400 professionnels, 174 entreprises et 120 experts se réuniront pour discuter des problématiques actuelles et futures de la cyber.

Une édition autour du thème « Prenons de la hauteur ! »

Pour ce 23ᵉ opus, c’est autour du thème « Prenons de la hauteur ! » que Les Assises sont organisées. Derrière cette simple phrase se cache une grande ambition : remettre en perspective la cyber, ensemble, dans un monde qui évolue très rapidement. En effet, des menaces invisibles et très sophistiquées envahissent le paysage numérique, et la pression s’accentue de manière constante à mesure que les attaquants s’industrialisent, se professionnalisent et innovent. Pour faire face à tous ces enjeux, de nouvelles solutions toujours plus novatrices les unes que les autres sont imaginées.

Dans cet environnement cyber en pleine mutation, Les Assises proposent de prendre un peu de recul. Pas nécessairement pour tirer la sonnette d’alarme, mais plutôt pour mettre à profit la force du collectif afin de faire face aux défis les plus critiques du secteur. Un moment hors du temps pour débattre, croiser les regards et dessiner la cybersécurité de demain.

Cette réflexion se fera autour de plusieurs conférences plénières, ateliers et tables rondes, couvrant une large palette de thématiques clés. Parmi celles-ci, la géopolitique de la cybersécurité, la désinformation, la balkanisation de la réglementation, les nouvelles menaces et préoccupations des RSSI et l’intelligence artificielle. L’événement sera également une opportunité de s’interroger sur l’identité des attaquants et le numérique responsable, ainsi que la cybersécurité industrielle.

Pour aborder toutes ces tendances et ces enjeux, plusieurs experts du cyber prendront la parole. Ils exercent chez Thales, Capgemini, à l’ANSSI ou encore le CESIN. Forts de leur expérience, ils offriront un regard neuf sur les grandes transformations du secteur. Pour les participants, ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur les grandes dynamiques qui bouleverseront le numérique de demain, et d’approfondir leurs connaissances sur des sujets cruciaux.

Un événement qui met l’accent sur l’échange et la rencontre

L’esprit d’échange qui caractérise Les Assises en fait un rendez-vous incontournable pour les experts de la cybersécurité. Ces quatre journées seront en effet rythmées par plusieurs moments de networking formels et informels. Décideurs, porteurs de projets, potentiels acheteurs et fournisseurs de solutions pourront échanger à de multiples reprises autour de leur activité et de leurs ambitions. En somme, c’est autant d’occasions de rencontrer des futurs clients ou partenaires pour faire bouger les lignes de la cyber.

Pour s’assurer que chacun découvre des profils et des projets qui correspondent à ses problématiques métiers, Les Assises orchestreront des rendez-vous one-to-one qualifiés. Ces meetings pré-planifiés seront l’occasion parfaite pour donner une nouvelle impulsion à son business.

L’innovation, au cœur des Assises

Depuis leurs débuts, Les Assises cherchent à insuffler une dynamique d’innovation au monde de la cybersécurité, notamment avec un village startups, l’elevator Pitch Startups, des actions de mentorat et le Prix de l’Innovation. Ce dernier permet à une sélection de start-up de présenter leurs innovations auprès d’un jury de professionnels de la SSI. Une jeune pousse européenne est ensuite récompensée lors de l’événement. Cette victoire lui assure des retombées commerciales, un gain de notoriété et une accélération de business. Cette année c’est la startup Patrowl qui sera récompensée lors de la remise du Prix de l’Innovation le jeudi 12 octobre 2023.

Entre tendances, rencontres et innovations, cette nouvelle édition s’annonce pleine de promesses. Pour ne rien manquer de l’événement référence de la cybersécurité, inscrivez-vous dès maintenant.