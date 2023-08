Depuis peu, l’intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, avec l’émergence des technologies génératives, à l’instar de ChatGPT et d’autres agents conversationnels similaires, qui ont changé la perception de l’IA et l’étendue de ses capacités. Inspirées par l’apparition de ces outils et l’engouement dont ils sont l’objet, de plus en plus d’organisations et d’entreprises à travers le monde ont aujourd’hui recours aux chatbots pilotés par l’IA, pour économiser du temps, des ressources, et automatiser des tâches, tout en favorisant la créativité et en encourageant l’innovation.

Toutefois, dans leurs tentatives précipitées de profiter du potentiel révolutionnaire de l’IA et de rejoindre la cohorte des précurseurs en la matière qui ont réussi à tirer parti de cette nouvelle technologie, les partisans de l’IA font souvent l’impasse sur les considérations relatives à la sécurité et à la protection de la vie privée. En s’empressant de trouver des applications pour ChatGPT et consorts dans leurs processus opérationnels, les entreprises risquent de se heurter aux conséquences d’une utilisation irréfléchie de ces outils, résultat d’une trop grande confiance en ces derniers, ou d’un manque de visibilité réelle sur leur fonctionnement.

Il convient de noter que les experts considèrent les agents conversationnels actuels comme ce qu’ils appellent de l’IA « étroite » ou « faible ». L’IA faible est destinée à apprendre des algorithmes conçus pour effectuer une seule tâche. Elle n’est pas capable d’apprendre par elle-même et manque souvent de contexte pour fournir des résultats précis. Il n’y a pas de consensus scientifique sur le moment où l’IA « forte » pourrait être développée : certains experts prévoient que son développement pourrait prendre plusieurs décennies, voire jusqu’à un siècle… Nous allons donc devoir apprendre à vivre avec l’IA étroite pour en tirer, collectivement, le meilleur parti possible. Que pouvons-nous attendre des outils génératifs existants à moyen terme et à quoi ressembleront-ils à l’avenir ?

Des intégrations IA en passe de devenir omniprésentes

Les plugins et les intégrations de chatbot IA sont des modules complémentaires qui peuvent améliorer les capacités de recherche et de réponse des robots conversationnels en ajoutant plus de contexte pour des cas d’utilisation spécifiques. OpenAI a commencé à déployer des plugins pour ChatGPT en mars 2023, en partenariat avec des agrégateurs de recherche de voyages, des entreprises de veille politique et commerciale, des services de réservation de restaurants, etc. Initialement lancée avec un groupe de développeurs triés sur le volet, l’offre de plugins a ensuite été considérablement élargie et comprend maintenant des centaines d’intégrations conçues à la fois par la société OpenAI elle-même et par des développeurs tiers. À l’avenir, le nombre de ces intégrations potentielles devrait exploser, pour permettre aux chatbots de fournir des réponses plus précises, faisant d’eux des outils plus efficaces permettant de trouver de bonnes solutions dans de meilleurs délais.

Des applications IA pour simplifier le travail

Le vaste champ d’application des modèles de langage pilotés par l’IA a donné lieu à de nombreux débats, non seulement au sujet des secteurs pouvant bénéficier de l’intelligence artificielle générative, mais aussi sur les tâches pouvant être entièrement confiées aux outils basés sur l’IA. Si l’IA peut effectivement effectuer certaines tâches de routine, elle pèche encore par son manque d’intelligence humaine et de discernement : l’IA est aujourd’hui capable d’imiter le cerveau humain en reliant des modèles entre eux, mais elle ne peut pas le remplacer dans son ensemble, ni produire de réflexions qui sortent des sentiers battus, ou avoir des idées originales.

Ce que l’IA fait le mieux, c’est augmenter les capacités humaines existantes, en automatisant et en accélérant l’exécution des tâches quotidiennes, pour ainsi permettre aux employés de se concentrer sur des tâches plus importantes nécessitant une approche plus inventive. Au fur et à mesure que les gens seront mieux informés sur les capacités de l’IA, les craintes initiales concernant son potentiel perturbateur pour l’emploi humain céderont la place à un rapport à la technologie avantageux, dans lequel les employés pourront accroître leur efficacité en utilisant des robots pilotés par IA comme des assistants à plein temps, disposés à prendre en charge des tâches routinières et à leur faire gagner du temps.

Réglementations renforcées, croissance technologique ralentie

L’utilisation des modèles de langage basés sur l’IA générative a d’ores et déjà suscité beaucoup d’attention, et pas toujours en des termes très positifs, avec de nombreux commentateurs ayant soulevé les problèmes de confidentialité et de sécurité qui y sont liés. En réponse, il faut s’attendre à ce que les autorités de régulation multiplient les lois pour contrôler la mise en œuvre et l’utilisation de l’IA. Les réglementations relatives à l’IA devraient être déployées dans le contexte plus large d’une tendance croissante à la localisation des données.

Comme pour d’autres technologies, le contrôle renforcé de l’IA par les régulateurs va avoir une incidence sur le rythme auquel les technologies d’IA se développent et sont adoptées par les organisations. La croissance fulgurante dont nous sommes aujourd’hui témoins va bientôt laisser place à un essor plus lent, car les organisations doivent prendre le temps d’adapter les processus existants aux nouvelles normes et prendre en compte des paramètres supplémentaires avant la mise en œuvre des nouveaux processus. Pour ce qui est des problèmes potentiels de confidentialité et de sécurité, l’IA a beaucoup en commun avec les technologies cloud, et les mesures relatives à l’IA pourraient suivre la même voie que les réglementations sur le cloud.

Capacités étendues au grand bonheur de tous… y compris des cybercriminels

L’avenir de l’IA générative sera caractérisé par une croissance soutenue, des innovations continues, et une forte concurrence, avec la découverte de nouveaux domaines d’application de ses capacités dans différents secteurs. En parallèle, la menace émergente que constituent les cyberattaques exploitant l’IA générative est également susceptible d’évoluer, car la multiplication des cas d’utilisation élargit inévitablement la surface d’attaque potentielle. Pour s’y préparer, les entreprises vont devoir investir dans de nouvelles technologies de sécurité capables de détecter et de bloquer ces types d’attaques. Elles devront également rester vigilantes et s’adapter aux nouvelles menaces au fur et à mesure de leur apparition, en travaillant en étroite collaboration avec des experts en cybersécurité et des fournisseurs de solutions pour s’assurer qu’elles disposent des outils et techniques les plus récents pour protéger leurs actifs.