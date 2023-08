Dans le but de ne pas laisser une grande partie de la population indienne de côté, l’Inde a annoncé vouloir étendre les fonctionnalités de son moyen de paiement numérique, le ...

Dans le but de ne pas laisser une grande partie de la population indienne de côté, l’Inde a annoncé vouloir étendre les fonctionnalités de son moyen de paiement numérique, le 20 août dernier. Afin de réaliser une transaction, il sera désormais possible de le faire à l’aide de sa voix grâce aux prouesses de l’intelligence artificielle.

UPI : le succès d’un système de paiement numérique en passe d’être généralisé

Depuis 2016, les Indiens ont la possibilité d’utiliser Unified Payments Interface (UPI), un système de paiement numérique et instantané piloté par la banque de réserve de l’Inde (RBI) et la National Payments Corporation of India (NPCI), l’opérateur national des paiements. À l’heure actuelle, 350 millions de personnes utilisent ce service pour réaliser leurs transactions ou leurs transferts d’argent.

Si le nombre d’utilisateurs semble énorme, il est en réalité faible par rapport à la population du pays qui compte 1,408 milliard d’habitants en 2023. Sachant que son outil gagne en popularité avec près de 10 milliards de dollars de transactions le mois dernier, soit une augmentation de 50 % par rapport à juillet 2022, la RBI a décidé de passer à l’action.

Le plan dévoilé par l’institution financière consiste à séduire les habitants de zones rurales, considérées comme les plus pauvres du pays. Dans ces zones, l’accès à internet est parfois limité, et le taux d’alphabétisation y est plus faible. Dans le but de combler ces deux lacunes d’accessibilité, la banque de réserve veut s’appuyer sur l’IA et les nouvelles technologies.

NFC et système de reconnaissance vocale pour remédier à l’accès limité à internet et à l’analphabétisme

Baptisé « paiement conversationnel », cette nouvelle technologie permettra aux utilisateurs d’UPI de donner des instructions à l’application afin de réaliser ses transactions sans avoir à l’utiliser la plateforme de manière conventionnelle. L’ensemble de leurs paroles seront analysées grâce à un système de reconnaissance vocale basée sur un outil d’IA open source développé par L’Institut indien de technologie de Madras.

Le paiement conversationnel sera initialement disponible en anglais et en hindi, mais la RBI et le NPCI envisage de l’étendre dans d’autres langues. En effet, l’Inde compte également 22 langues régionales, dont le bengali et le télougou chacune parlée par environ 100 millions de locuteurs.

Outre le système de reconnaissance vocale, les utilisateurs pourront effectuer leurs opérations sans avoir accès à internet, en utilisant la technologie de communication en champ proche, connu sous le nom de NFC. Elle utilise la connexion entre eux téléphones proches, l’un émetteur, l’autre récepteur, afin de réaliser la transaction en un instant.