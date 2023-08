La Commission électorale britannique a annoncé le 8 août qu’elle a été victime d’une cyberattaque de grande envergure pendant près de quinze mois. Les données personnelles de plus de 40 millions d’électeurs au Royaume-Uni ont été exposées et potentiellement récupérées par les cyberassaillants.

Entre août 2021 et octobre 2022, un groupe de pirates, dont l’identité reste inconnue, a réussi à s’infiltrer dans le système informatique de l’autorité électorale du Royaume-Uni. Durant cette période, les hackeurs ont eu un accès non autorisé aux serveurs de la Commission hébergeant différents types de données : e-mails, systèmes de contrôle d’accès, copies de registres électoraux entre 2014 et 2022, etc.

Grâce à ces documents, les cyberassaillants ont éventuellement pu récupérer les prénoms et noms de famille, adresses mail, numéros de téléphone, adresses du domicile, photographies personnelles, dates d’obtention du droit de vote, de plusieurs dizaines de millions d’électeurs britanniques. Seules les personnes qui se sont enregistrées de manière anonyme sur les listes électorales sont sûres et certaines d’être passées à travers les mailles du filet.

Sur Twitter, la Commission électorale a expliqué pourquoi elle avait mis près de dix mois avant d’annoncer la cyberattaque qu’elle avait subie. « Nous devions faire tout le nécessaire pour retirer l’accès à nos systèmes aux cyberassaillants, évaluer l’étendue de l’incident, assurer la liaison avec le centre national de cybersécurité (NCSC) et l’Information Commisssion Office [la CNIL britannique, ndlr], et mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires avant de pouvoir rendre l’incident public, » a-t-elle précisé.

We needed to remove the actors and their access to our system, assess the extent of the incident, liaise with the National Cyber Security Centre and ICO, and put additional security measures in place before we could make the incident public.

— Electoral Commission (@ElectoralCommUK) August 8, 2023