Le succès est loin d’être au rendez-vous pour les lunettes connectées de Meta. Selon un document interne, 90 % des détenteurs de Ray-Ban Stories auraient abandonné leur paire au fond d’un tiroir. Ces chiffres décevants n’arrêtent pas l’entreprise de Menlo Park pour autant, qui prévoit de lancer un deuxième modèle dans les mois à venir.

Des problèmes techniques qui font fuir les utilisateurs

Lancées en septembre 2021, les Ray-Ban Stories permettent aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos, d’écouter de la musique ou encore de répondre à un appel. L’objectif est de capturer des moments de la vie quotidienne sans avoir à sortir son smartphone. Pour assurer le succès de son offre, Meta s’adosse à une entreprise de taille : Essilor Luxottica, la maison mère de Ray-Ban. L’enjeu est d’intégrer sa technologie « dans un objet léger et suffisamment confortable pour être portée de manière décontractée », chose que le groupe parvient à faire grâce au savoir-faire de son partenaire.

Ces quelques efforts n’ont pas suffi à convaincre le grand public. Selon un document interne datant de février, consulté par le Wall Street Journal, Meta n’aurait vendu que 300 000 paires en un an et demi. Le nombre d’utilisateurs actifs vient un peu plus enfoncer le clou : seulement 27 000 personnes porteraient leurs lunettes Ray-Ban Stories au moins une fois par mois, soit moins de 10 % des acheteurs.

Outre le fait que le concept peine à séduire les consommateurs, les problèmes techniques des lunettes de Meta n’arrangent pas les choses. L’étude interne en évoque une myriade : la durée de vie de la batterie, la reconnaissance vocale, le transfert de contenus, l’audio… Autant de hic qui ont poussé 13 % des utilisateurs à renvoyer leur paire.

Meta visait minimum 394 000 unités vendues, voire 478 000. Avec ses 300 000 ventes, l’entreprise n’est donc pas si loin de son objectif. Toutefois, le taux d’utilisation très faible demeure un problème de taille.

Le géant ne compte pas baisser les bras pour autant. Il prévoit de sortir une nouvelle gamme de lunettes, dotées d’une batterie plus puissante et de caméras plus performantes. Ray-Ban l’accompagnera à nouveau dans ce projet, prévu pour fin 2023 ou début 2024.

L’avenir nous dira si cette nouvelle génération de lunettes aidera Meta à redresser sa division Reality Labs, qui regroupe ses unités de réalités augmentée et virtuelle. Au second trimestre, elle a enregistré une perte d’exploitation de 3,7 milliards de dollars.