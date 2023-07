L’été file à vitesse grand V et le mois d’août pointe déjà le bout de son nez. C’est le moment de faire un check-up de votre stratégie social media : les actions menées au cours des derniers mois, les résultats obtenus et les objectifs qu’il reste à atteindre. C’est en partie grâce à ce bilan que vous pourrez anticiper, au mieux, les prochaines semaines. Pour vous aider, nous avons sélectionné plusieurs webconférences en replay à visionner quand vous le souhaitez. Ils vous aideront à maximiser vos performances sur des canaux stratégiques, optimiser vos analyses et faire la différence face à la concurrence dès le mois de septembre.

Un webinar en replay pour élargir sa clientèle grâce à LinkedIn

Qui ? LinkedIn & HubSpot

Sujet : HubSpot est accompagné de LinkedIn pour vous donner les clés nécessaires pour bien cibler et engager une audience sur le réseau social professionnel.

Un événement en replay pour créer efficacement son reporting social media

Qui ? Meltwater

Sujet : Les intervenants de Meltwater vous expliquent comment accélérer la création de votre reporting social media : indicateurs, ROI, benchmark… Ils vous disent tout !

Une étude de cas pour découvrir les secrets de la stratégie social media de Naturalia

Qui ? Agorapulse

Sujet : Dans ce webinar en compagnie des responsables du marketing digital de Naturalia, découvrez comment la marque utilise les réseaux sociaux dans sa stratégie de communication et mesure les résultats de ses campagnes.

Un webinaire en replay pour réussir vos campagnes de marketing d’influence sur Instagram

Qui ? Meltwater

Sujet : Meltwater vous partage les étapes à suivre pour trouver et briefer des influenceurs, et de précieux conseils pour que votre collaboration soit réussie.

