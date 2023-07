Une étude de Synergy a mis en avant la dominance des data centers sur site face au cloud computing. Toutefois, d’ici cinq ans, la tendance pourrait bien s’inverser. Les entreprises ...

Une étude de Synergy a mis en avant la dominance des data centers sur site face au cloud computing. Toutefois, d’ici cinq ans, la tendance pourrait bien s’inverser. Les entreprises privilégieraient les infrastructures hyperscale aux centres de données privés qu’elles sont obligées d’entretenir sans avoir la possibilité de s’adapter en cas de demandes importantes en matière de ressources.

La capacité des data centers sur site reste plus importante que celle des infrastructures hyperscale

Si en 2017, les data centers sur site représentaient près de 60 % des installations dédiées au stockage de données informatiques, ce chiffre est passé à 40 % l’année dernière. Actuellement, il existe plus de 900 centres de données hyperscale dispersés aux quatre coins du globe, majoritairement détenus par les grandes entreprises du cloud : Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, Salesforce, et Oracle.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Au début de la dernière décennie, les entreprises dépensaient plus de 80 milliards de dollars par an en matériel et logiciels informatiques pour développer leurs propres centres de données. À titre de comparaison, seulement 10 milliards de dollars étaient investis pour le cloud computing qui était encore au stade embryonnaire.

Dix ans plus tard, en 2022, les revenus de l’ensemble des opérateurs cloud ont atteint 545,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 22,9 % par rapport à l’année précédente. En tout, 227 milliards de dollars ont été investis dans la construction et la gestion de leurs infrastructures. Synergy prévoit qu’à la fin de l’année 2027, les fournisseurs de services cloud contrôlent plus de la moitié des infrastructures liées à la data. La proportion des centres de données sur site chuterait à moins de 30 %.

Les opérateurs cloud portés par l’importance de la scalabilité

Les revenus de l’écosystème du cloud devraient doubler dans quatre ans, et le nombre de centres de données hyperscale augmentera de 50 %. La capacité des centres de données des principaux fournisseurs de cloud sera par ailleurs étendue de 65 % par rapport à celle disponible aujourd’hui. Comme le précise l’étude, « les entreprises ont radicalement remodelé leurs investissements informatiques et réduisent leurs dépenses dans leurs propres centres de données, tandis que les principaux fournisseurs de cloud ont rapidement construit d’immenses réseaux mondiaux de centres de données à grande échelle ».

Ce développement a été porté par la croissance rapide de services numériques davantage axés sur le consommateur : réseaux sociaux, jeux vidéo en ligne, e-commerce, etc. nécessitant des technologies scalables. Certes, les centres de données sur site ne disparaîtront pas et continueront d’être utilisés par les entreprises, mais leurs capacités seront minimes à côté de la puissance du cloud computing.