Il aura fallu peu de temps avant que le ChatGPT d’OpenAI s’attaque au marché de la réservation en ligne. En avril dernier, le géant du voyage Expedia a lancé un outil conversationnel sur son application iOS pour une phase de test. Le groupe américain annonce aujourd’hui le développement de nouvelles fonctionnalités de produits par l’IA pour ses applications Expedia et Hotels.com.

Expedia souhaite faciliter la planification et l’achat d’un voyage en ligne

61 % des français souhaiteraient être aidés par l’IA afin de préparer leurs voyages. C’est ce que révèle la dernière étude de YouGov pour Zendesk, publiée ce mois-ci. Trouver les meilleures destinations de vacances au meilleur prix, aider à la gestion des documents de voyages tels que le visa, cela fait partie des principales attentes des voyageurs. Pour répondre à ces besoins, Expedia intègre ChatGPT sur son application. « Grâce à nos progrès sans précédent dans l’exploitation de l’IA et de l’apprentissage automatique ainsi qu’à nos nouvelles fonctionnalités de planification et de recherche de voyage, disponibles depuis aujourd’hui, l’expérience des voyageurs occupe dans notre stratégie une place sans égale sur le marché, » détaille Peter Kern, PDG d’Expedia.

Disponible aussi sur Android, cette intégration est enrichie de nouvelles fonctionnalités. Les activités recommandées dans la conversation sont enregistrées dans le planificateur de voyage avec les établissements. Les hôtels recommandés bénéficient de détails plus précis (photo, prix, avis). Dans la conversation avec ChatGPT, les membres pourront revenir en arrière et reprendre la même conversation à tout moment ou en commencer une nouvelle. Ils pourront également répondre en choisissant une réponse suggérée. Des fonctionnalités qui sont aujourd’hui plébiscitées par les 18-24. Selon l’étude, ils sont une large majorité à approuver la discussion avec une IA plutôt qu’un agent.

Pour faciliter leur choix d’hôtel, les clients peuvent comparer jusqu’à 5 établissements côte à côte sur des critères tels que le prix, les avis et les équipements sur l’application Hotels.com. En outre, l’IA suggère désormais le meilleur type de chambre en fonction de 40 facteurs dont le voyage, le lieu et la durée. Pour finir, les utilisateurs de l’application ont accès à une nouvelle forme de personnalisation de leur voyage avec des extras tels que le petit-déjeuner, le parking et la possibilité de remboursement.

Côté transport, le groupe propose le rachat de crédit aérien. Le voyageur peut acheter et réserver un vol en utilisant ses crédits aériens d’une compagnie sur les vols éligibles directement dans Expedia. Une façon pour Expedia de garder l’utilisateur tout au long du parcours d’achat de son voyage.

Si les français sont de plus en plus séduits par la facilité et l’efficacité de l’IA dans leur planification de voyage, ils ont toutefois avoué être refroidis par l’utilisation de certaines données personnelles, selon le sondage de YouGov. Seul un tiers des personnes interrogées sont prêtes à partager avec un chatbot leurs préférences en matière de réservations telles que le mode de transport, l’activité favorite ou les réservations précédentes. De même pour le but du voyage (32 %) ou le budget disponible (40 %).