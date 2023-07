Chaque année, de plus en plus de salariés décident de quitter leur entreprise pour devenir travailleur indépendant. En 2030, la France devrait même compter 1,54 million de freelances. Pour se lancer sereinement dans cette aventure enrichissante, les entrepreneurs en devenir doivent s’intéresser aux réflexes à adopter, et aux pièges à éviter. Nous revenons sur cinq d’entre eux.

1. Dire oui à n’importe quelle mission

Les premiers mois sont souvent synonymes d’insécurité et de doute : Vais-je trouver assez de clients ? Mes revenus me permettront-ils de couvrir mes charges ? Vais-je pouvoir vivre convenablement ? Tous ces questionnements pourraient vous pousser à accepter n’importe quelle mission, même si elle n’est pas exactement dans vos cordes et ne vous plaît pas réellement.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Le problème est que vous risquez de passer un temps précieux à réaliser la fameuse mission, et donc de gagner moins. Aussi, le rendu pourrait être de moins bonne qualité, car vous manquez d’affinité avec le sujet. In fine, c’est votre réputation qui pourrait en pâtir.

Pour éviter ce type de conséquences, préférez les missions qui correspondent vraiment à votre spécialisation et privilégiez les clients qui partagent vos valeurs. Cela vous évitera une perte de temps, d’argent et de la frustration inutile.

2. Ne pas prospecter régulièrement

Ça y est, vous avez trouvé vos premières missions de freelance. Maintenant que vous êtes lancé dans votre processus de travail, il ne faut surtout pas vous reposer sur vos acquis. Pour obtenir des contrats en continu et assurer la pérennité de votre activité, il n’y a pas de secret : il faut prospecter régulièrement.

Chaque semaine, accordez-vous un moment pour travailler votre branding, contacter de nouveaux prospects et recontacter d’anciens clients qui pourraient avoir besoin de vos services. Qui sait, vous pourriez trouver une mission freelance qui boostera votre carrière !

3. Ne pas mettre de processus en place

L’organisation est l’une des pièces les plus importantes de cet immense puzzle que constitue le freelancing. Étant donné que la plupart des indépendants facturent au temps passé, il est essentiel de mettre des processus en place pour gagner quelques minutes, voire heures. De cela dépend une grande partie de leur rentabilité.

De temps en temps, posez-vous pour identifier :

Les tâches qui peuvent être supprimées ;

Celles qui peuvent être automatisées ou optimisées grâce à des outils ;

Les processus qui peuvent être mis en place pour gagner du temps, tout en réalisant un travail qualitatif.

Cela peut être la programmation de votre campagne de prospection, un espace pour travailler et échanger avec vos clients ou encore la mise à jour de vos factures.

4. Délaisser sa gestion administrative et comptable

Voilà un sujet que bon nombre de freelances préfèrent ne pas aborder : la gestion administrative et comptable. Bien qu’il s’agisse d’une tâche rébarbative, elle demeure essentielle au bon fonctionnement de votre business.

Réservez-vous quelques heures par semaine pour faire le point sur vos factures en cours, les acomptes reçus, vos déclarations de revenus… Le but est de s’en occuper régulièrement pour éviter de se sentir déborder et de faire des erreurs administratives ou comptables. Ce serait dommage de laisser passer une facture client impayée !

Une fois que votre activité sera bien développée, vous pourrez faire appel à un cabinet comptable pour ne plus passer des heures sur ces tâches chronophages et vous assurer que tout est fait dans les règles de l’art. Sinon, vous pouvez opter pour l’une des nombreuses solutions tout-en-un de gestion administrative et comptable. Elles permettent d’y voir plus clair dans tous vos documents et contrats en cours.

5. Négliger l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle

La frontière entre vie professionnelle et vie personnelle est très fine, particulièrement lorsqu’on est en freelance. Ce statut particulier implique souvent de travailler sans compter les heures pour réussir à tirer son épingle du jeu face à des concurrents redoutables. Pour autant, cela ne doit pas se faire au détriment de votre vie privée. Vous ressourcer est important, autant pour votre santé mentale que pour votre productivité.

Pour réussir à conjuguer activité professionnelle et activité personnelle, il faut adopter une organisation méthodique. Définissez les périodes consacrées à vos missions et les moments pour souffler. Aussi, imposez-vous un cadre, même si vous travaillez depuis chez vous. Créer une routine matinale et un espace de travail agréable vous aidera à vous immerger confortablement dans vos projets en cours.

Enfin, gardez en tête que vous ferez, quoi qu’il arrive, des erreurs. C’est tout à fait normal lorsqu’on commence un nouveau travail ou projet. Le plus important est d’apprendre à rebondir et surtout, de garder du plaisir à développer son activité.