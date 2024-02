La productivité est l’un des piliers de toute entreprise qui réussit. Pour autant, maximiser ses performances est loin d’être une tâche évidente. Il faut assurer une communication fluide entre les équipes, veiller au bon développement de leurs compétences et introduire des processus pour simplifier leur quotidien. Ce dernier point passe nécessairement par l’adoption de puissants outils, comme FlowyTeam. Cette suite bureautique tout-en-un vous permet de gérer plus efficacement tous vos projets depuis une seule interface. Le plus, c’est que la solution est proposée à -99 % !

Une application collaborative pour tous vos projets

Au quotidien, les salariés perdent beaucoup de temps à osciller entre leurs différents outils de travail. Un pour suivre l’avancée du projet, un pour définir les tâches de chacun, un autre pour monitorer la stratégie adoptée…

Ce temps est révolu avec FlowyTeam . L’outil regroupe toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Vous pouvez créer des projets en utilisant un diagramme de Gantt, gérer la production de chacun d’entre eux via un tableau Kanban et exécuter toutes vos stratégies en rapprochant votre vision via le système d’OKR (qui reprend les objectifs de l’entreprise).

De nombreux tableaux de bord sont disponibles pour que vous puissiez suivre l’ensemble de vos projets en un coup d’œil. Ils prennent la forme de graphiques, de tableaux et de diagrammes colorés et faciles à lire. Vos indicateurs clés de performance y sont agrégés. Vous pouvez même suivre vos leads via un CRM.

Gérez plus efficacement avec vos équipes

La collaboration et le management étant les clés de la productivité, la solution dispose de plusieurs fonctionnalités pour les simplifier. On retrouve un outil qui reprend tous les projets en cours, avec le salarié assigné à celui-ci, le taux d’avancement, la deadline… Parfait pour suivre la progression des travaux de chacun. Vous pouvez organiser des rendez-vous en one-to-one via l’outil pour faire un point hebdomadaire avec eux et les motiver.

Pour aider vos collaborateurs à gagner en productivité, vous pouvez également vous appuyer sur le “learning hub” de FlowyTeam, et même télécharger vos propres contenus de formation. Les apprenants peuvent alors monter en compétences rapidement.

En outre, des fonctionnalités de ressources humaines sont proposées. Vous pouvez monitorer la présence de vos employés et suivre leurs absences depuis un onglet dédié.

Une réduction exceptionnelle de -99 % sur FlowyTeam !

Vous l’aurez compris, FlowyTeam est l’outil qu’il vous faut pour gérer votre business. En ce moment, il est proposé au prix cassé de 59 dollars à vie au lieu de 9 000 dollars ! Une réduction de 99 % à ne surtout pas rater.

