Depuis le début de la crise sanitaire, le freelancing a le vent en poupe. Flexibilité dans l’organisation du travail, autonomie financière… Ce statut a de nombreux avantages. Toutefois, les freelances peuvent rapidement se sentir dépassés concernant l’administratif, notamment car ils doivent gérer à la fois leurs finances personnelles et professionnelles. Pour les aider dans cette tâche, il existe Pallo, une plateforme SaaS de gestion financière tout compris.

Gérer toutes ses finances en quelques clics

Lancé fin janvier, Pallo est téléchargeable sur l’App Store et sur Google Play. Une version bêta est disponible pour le web. La plateforme dopée à l’intelligence artificielle (IA) permet d’avoir une vue d’ensemble sur toutes ses finances simplement et rapidement. Elle offre la possibilité de transférer de l’argent d’un compte à un autre gratuitement, qu’il soit personnel ou professionnel, et en seulement quelques secondes. Il est même possible d’en envoyer ou d’en recevoir de la part de clients utilisant aussi Pallo. La somme va directement dans le Wallet Pallo, que l’utilisateur pourra transférer sur un de ses comptes bancaires. Lorsqu’une dépense s’affiche sur l’écran, il suffit d’un swipe à gauche ou à droite pour qu’elle soit catégorisée dans l’un des comptes.

En parallèle, l’outil fournit des statistiques facilement compréhensibles quant aux dépenses effectuées, autant personnelles que professionnelles. Il est possible d’obtenir des conseils pour mieux gérer ses finances et pour cibler quels éléments coûtent le plus cher : loyer, matériel professionnel, prêt…. Pallo propose de créer des budgets et de catégoriser ses dépenses pour parvenir à réaliser des économies.

Côté professionnel, la plateforme offre également la possibilité de créer des rappels pour relancer ses clients, de renseigner la somme à payer et de créer la facture en quelques clics. Cela permet de connaître les factures réglées ou non en un coup d'œil.

L’outil est doté d’autres fonctionnalités. L’une d’entre elles permet de suivre automatiquement son kilométrage lors de déplacements professionnels et de demander un dédommagement à son client. Il propose aussi de faire ses déclarations d’impôts en quelques minutes et directement depuis l’outil.

Pour le moment disponible seulement aux Etats-Unis, la plateforme devrait bientôt arriver en Europe.