Pour se plonger pleinement dans l’univers de leur livre, bon nombre de personnes accompagnent leur lecture d’une playlist. L’objectif : allier la magie d’une œuvre littéraire au rythme de la musique. Pour cela, il est possible de se tourner vers une sélection de titres faite par les autres internautes, ou de s’appuyer sur un outil gratuit comme Muzify. Grâce à l’intelligence artificielle (IA), il génère une playlist Spotify personnalisée associée à l’atmosphère et aux thèmes d’un livre.

Des playlists Spotify inspirées de livres

Muzify s’appuie sur la puissance de l’agent conversationnel d’OpenAI et sur Google Books pour créer une playlist qui concorde avec les thèmes et émotions d’une œuvre littéraire.

Pour obtenir une liste de titres à écouter, c’est très simple. Dans la barre de recherche de l’outil, il suffit d’entrer le nom du livre de votre choix, par exemple Annihilation de Jeff VanderMeer. En quelques secondes, Muzify propose une playlist Spotify avec vingt musiques telles que Even The Darkness Has Arms de The Barr Brothers et Mysterious Ways de U2. Autant dire que nous sommes dans le thème du mythique livre de science-fiction.

Pour garder la sélection dans votre bibliothèque Spotify, il faut cliquer sur l’icône de la plateforme de streaming. Vous pouvez vous plonger à nouveau dans votre ouvrage favori grâce à une bande sonore sur-mesure, et rajouter des musiques si nécessaire. Il est aussi possible d’en faire profiter vos proches grâce au bouton de partage, qui vous permet de copier et de coller le lien. Des boutons sont disponibles pour l’envoyer directement sur Twitter, WhatsApp et Telegram.

Il est important de préciser que Muzify semble plutôt réceptif aux recherches effectuées en anglais. En entrant les noms des livres en français, les résultats n’étaient pas très concluants. Espérons qu’il s’agisse d’une amélioration à venir afin que l’outil soit accessible au plus grand nombre.

Dans le cas où vous souhaiteriez explorer les playlists conçues par Muzify pour les grands classiques de la littérature, il suffit de se rendre dans l’onglet “Discover”. Vous découvrirez une liste d’ouvrages, triés par catégories : adaptation, science-fiction, romance… Pour chaque œuvre, l’outil propose une playlist inspirée de celle-ci, la note attribuée par les lecteurs sur Google Books et un bref résumé.