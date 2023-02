ChatGPT n'a pas fini d'être utilisé de toutes les manières imaginables. Cette fois-ci, c'est un américain du nom de Brett Schickler qui s'est basé sur le chatbot d'OpenAI afin de rédiger un livre électronique. Après l'avoir terminé, il s'est empressé d'aller le vendre sur la plateforme du géant de l'e-commerce, Amazon.

En deux temps, trois mouvements, il est possible de devenir écrivain grâce à l'IA

« L'ambition d'écrire un livre semblait enfin possible. J'ai immédiatement pensé que je pouvais le faire » indique le vendeur habitant du côté de Rochester, dans l'état de New York, à l'agence de presse Reuters. Avec la forte médiatisation du robot conversationnel conçu par OpenAI grâce à une version améliorée de son modèle de langage GPT-3, Brett Schickler s'est mis en tête d'utiliser l'outil pour rédiger son ouvrage.

En quelques heures, cet américain a édité un livre électronique d'une trentaine de pages à destination des enfants. Après cela, il l'a proposé à la vente grâce à la marketplace dédiée d'Amazon. Vendu au prix de 2,99 $ sous sa forme e-book ou pour la somme de 9,99 $ dans sa version imprimée, Schickler affirme qu'il a réussi à en vendre quelques-uns, ce qui lui aurait rapporté une centaine de dollars.

« Je me dis que des gens peuvent faire ça toute la journée et même y faire carrière » a affirmé l'écrivain amateur à Reuters. Brett Schickler continue de rédiger d'autres livres avec l'aide du logiciel pour gagner quelques dollars supplémentaires. ChatGPT le guide pas à pas dans les choix qu'il fait pour la tournure de son récit ou pour le caractère de ses personnages, ce qui lui permet de boucler ses ouvrages en un temps record.

Le phénomène ChatGPT s'amplifie et touche de nombreux secteurs

À la mi-février, plus de 200 livres électroniques disponibles dans la boutique Kindle d'Amazon répertoriaient ChatGPT comme auteur principal ou coauteur. Plus drôles encore, deux livres électroniques intitulés « Comment écrire et créer du contenu à l'aide de ChatGPT ? » ainsi que « Le guide de l'IA ChatGPT - Manuel d'utilisation - ChatBot: Tout ce que vous devez savoir sur l'intelligence artificielle conversationnelle » ont justement été corédigés par ChatGPT.

Ces dernières semaines, BuzzFeed avait défrayé la chronique en affirmant qu'il souhaitait exploiter l'intelligence artificielle pour donner une seconde vie à sa ligne éditoriale. Jonah Peretti, le dirigeant du média américain, avait envoyé une note personnelle à ses collaborateurs en affirmant que ChatGPT était l'avenir et que l'IA « créera, personnalisera et animera le contenu lui-même ».

La création de contenus grâce à l'IA et plus particulièrement à l'aide de ChatGPT est sujette à controverses. Des étudiants utilisent de plus en plus cet outil pour rendre leurs devoirs et ainsi obtenir de bonnes notes. Pour lutter contre cette utilisation jugée injuste et favorisant la triche, plusieurs établissements scolaires, à l'image de Sciences Po, ont interdit l'utilisation de ChatGPT à leurs élèves. Une application, GPTZero, a même été conçue pour détecter les textes provenant du robot conversationnel d'OpenAI.

Pour ce qui est du monde de l'édition, Mary Rasenberger, directrice exécutive du groupe d'écrivains The Author Guild, se dit inquiète auprès de Reuters. « C'est un phénomène dont nous devons vraiment nous inquiéter, ces livres vont inonder le marché et beaucoup d'auteurs vont être au chômage si rien n'est fait », affirme l'écrivaine. Elle milite pour un maximum de transparence de la part des auteurs et des plateformes afin que les consommateurs puissent savoir en un coup d'œil si un ouvrage a été rédigé ou non à l'aide de l'IA.