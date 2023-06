Au cours de la dernière décennie, le podcast a dépassé le simple stade de tendance. Aujourd’hui, plus de 424,2 millions personnes en écoutent dans le monde. Cette dynamique devrait se poursuivre durant ces prochaines années : d’après l’entreprise de social listening Digimind, le podcast comptera 504,9 millions d’adeptes d’ici à la fin de l’année 2024.

Les auditeurs ne sont pas les seuls à se laisser séduire par ce format facile à commencer et accessible à tout moment. Les marques, les médias et les créateurs de contenus se sont, eux aussi, penchés sur les multiples possibilités qu’il offre. Développement du branding, création d’une relation solide avec votre audience, génération de leads… Pour les professionnels, ce levier présente de nombreux atouts.

Toutefois, quelques questions subsistent : Pourquoi créer une émission ? Comment se lancer dans cette nouvelle aventure ? À l’aide de quels moyens ? C’est pour répondre à chacune de ces interrogations que nous avons conçu ce guide. Nous vous emmenons à la découverte des douze étapes pour créer votre podcast et vous partageons les précieux conseils de notre journaliste podcasteur.

Les douze étapes à suivre pour créer correctement votre podcast

Comment se lancer correctement dans le monde du podcast ? C’est une question que se posent bon nombre d’entreprises. Il faut dire qu’il n’est pas évident de savoir par où commencer son projet : objectifs, ressources, enregistrement et montage… Il y a tellement de choses à prendre en compte ! Pour vous éclairer sur ce sujet, nous avons récapitulé les étapes à suivre pour vous approprier ce levier et en faire un atout pour votre marque.

Nous vous guidons dans la réalisation de chacune d’entre elles, notamment les plus complexes. Parmi celles-ci, la création de votre identité. Elle est composée de trois couches. La première, c’est le visuel, et plus précisément la couverture de votre podcast. Ce simple élément suffit aux auditeurs à savoir s’ils l’écouteront, ou non. La ligne éditoriale doit aussi être définie. Vous devez déterminer le ton à adopter, les messages à communiquer et les thématiques clés qui seront abordés. Troisième point à ne pas négliger, l’identité sonore. Jingle, musique, voix… Rien ne doit être laissé au hasard pour créer un univers sonore unique et identifiable dans lequel vos auditeurs pourront se plonger.

Vous l’aurez compris nous vous accompagnons, main dans la main, à chaque étape pour mener à bien votre projet. Nous vous fournissons aussi une myriade de conseils de la part de notre journaliste podcasteur, Grégoire Levy. Fort de son expérience en la matière, il vous partage ses secrets pour vous emparer de ce format unique. Dans le cas où vous auriez besoin pour vous lancer, pas de panique. Vous découvrirez, dans ce guide, comment Siècle Digital peut vous accompagner dans ce nouveau projet.

