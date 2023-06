Nous sommes déjà à la moitié de l’année et c’est l’heure du bilan : quelles sont les campagnes qui ont le mieux fonctionné ces six derniers mois ? Les objectifs ont-ils été atteints ? Quels sont les leviers que nous devrions actionner pour booster nos performances ? C’est précisément pour répondre à cette dernière question que nous vous proposons, cette semaine, six webconférences. Elles couvrent la prospection, le content marketing, l’e-commerce… Le but : vous aider à obtenir des résultats encore meilleurs qu’au cours des derniers mois !

Un webinar pour optimiser sa stratégie de prospection B2B

Qui ? Webmecanik

Quand ? Le 27/06/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Les deux experts vous dévoileront comment créer une stratégie de prospection B2B robuste à l’ère de l’automatisation.

Un webinaire pour booster son engagement collaborateur grâce à l’e-commerce

Qui ? Horrea

Quand ? Le 27/06/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : À travers le cas client de Contentsquare, vous découvrirez comment le brand merchandising peut booster votre engagement collaborateur et renforcer votre culture d’entreprise.

Une webconférence pour découvrir la stratégie d’UGC et de contenu de Pierre et Vacances

Qui ? Bynder

Quand ? Le 27/06/2023

À quelle heure ? À 16h

Sujet : Les deux intervenantes décrypteront la stratégie du leader de l’industrie du voyage : ses points forts, ses points faibles, et les conclusions à en tirer.

Un événement en ligne pour améliorer ses performances commerciales grâce aux avis clients

Qui ? Custplace

Quand ? Le 29/06/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Custplace vous fera découvrir le cas client de KparK. Le spécialiste de la pose sur-mesure de menuiseries intérieures et extérieures a augmenté ses demandes de rendez-vous clients de 40 % en misant sur les avis clients.

Un webinar pour optimiser sa stratégie digitale grâce aux bons KPIs

Qui ? Metrixx

Quand ? Le 29/06/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Metrixx vous dévoilera comment identifier et collecter des KPIs pertinents pour donner une nouvelle dimension à votre stratégie digitale.

Une webconférence pour connaître le futur de la formation

Qui ? Klara

Quand ? Le 29/06/2023

À quelle heure ? À 11h15

Sujet : Klara vous emmènera à la découverte des innovations dans l’univers de la formation, et les changements qu’elles impliquent pour l’apprentissage.

