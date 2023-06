Photographie : One to One Expérience Client.

L’expérience client est la pierre angulaire de toute stratégie commerciale et marketing. C’est donc en toute logique que Comexposium et DG Consultants en ont fait le cœur de leur événement, le One to One Expérience Client.

Cette neuvième édition sera organisée sous le spectre de la nouveauté : nouveau nom, nouvelle identité visuelle, offre inédite… Décideurs et prestataires se réuniront du 3 au 5 octobre 2023 à Biarritz pour découvrir le nouveau visage de cet événement unique, mais aussi échanger autour de la construction d’une relation éthique entre le client et les marques.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour discuter de ce prochain opus et de ses promesses, Siècle Digital est parti à la rencontre de Sonia Mamin, directrice des événements One to One Expérience Client et One to One Retail E-Commerce.

Une nouvelle identité et une offre qui évolue

Cette nouvelle édition marque un tournant dans l’histoire de l’événement biarrot, qui se présente sous un nouveau nom : One to One Digital Marketing Biarritz est remplacé au profit de One to One Expérience Client. Ce repositionnement s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle, mais surtout, d’une évolution de l’offre. Désormais, l’événement tourne autour de trois verticales majeures des enjeux des directions marketing, innovation, CRM et connaissances client : l’acquisition, le marketing client, la data et l’intelligence artificielle (IA).

« Notre objectif est de permettre aux participants de couvrir ces trois verticales avec les prestataires de solutions qui représentent ce marché. Nous avons de ce fait organisé l’évènement sur deux lieux pour rassembler l’acquisition et le marketing client sur un site et la data/IA sur un autre site à proximité du premier », précise Sonia Mamin. De cette façon, les décideurs peuvent aller à la rencontre de tous les acteurs, et ce, quel que soit leur lieu d’implantation.

L’éthique, fil rouge de l’édition 2023

Si l’identité et l’offre de One to One Expérience Client évoluent, c’est toujours avec la même ambition qu’est organisé ce neuvième opus : créer des expériences conviviales et inspirantes pour aider les professionnels à faire évoluer leur business. Dans cette optique, c’est autour d’un thème au cœur de l’actualité qu’est orchestrée cette nouvelle édition : “L’éthique, c’est chic”. À l’heure où chacun prend conscience des enjeux environnementaux et sociétaux, les acheteurs attendent des marques qu’elles changent d’approches. « Le client reste toujours au centre de toutes les actions marketing qui seront menées afin de le fidéliser, de lui offrir les éléments de réponses dont il a besoin et, plus encore, lui apporter la transparence sur les produits et les services en phase avec ses attentes. Être responsable est le bon leitmotiv que doit avoir une marque vis-à-vis de son consommateur », explique la directrice de l’événement.

Pour les sociétés, accélérer leur démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est donc nécessaire. Elle doit être déployée main dans la main avec les partenaires qui, en s’adaptant aux réglementations et aux besoins du marché, deviennent moteurs de solutions “RSE by design”. Le tout, toujours avec deux mots d’ordre : éthique et transparence.

C’est ainsi sous cette thématique ombrelle que l’acquisition, le marketing et la data/IA seront abordés. L’objectif est d’aider les participants à comprendre comment l’éthique infuse tous les pans de leur entreprise, dont l’expérience client. À travers de multiples keynotes inédites et des retours d’expériences, ils pourront s’emparer du sujet et découvrir comment créer une relation éthique avec leur clientèle. Outre l’environnement, l’évolution des règles relatives à la vie privée des consommateurs sera aussi évoquée.

Plusieurs experts interviendront sur ces sujets clés. Parmi eux, Clément Domingo, alias SaxX, hacker éthique et Thomas Husson, Vice-Président, Principal Analyst chez Forrester.

Des rendez-vous sur-mesure pour faire naître des projets uniques

En plus d’un programme bien fourni, un autre élément fait la force du One to One Expérience Client : les meetings one-to-one ultra-qualifiés. Durant ces moments, prestataires et décideurs échangent sur leurs activités respectives et sur la convergence de leurs projets.

Pour cela, ils doivent suivre un processus en trois phases. Dans un premier temps, les marques font leurs demandes de rendez-vous auprès des fournisseurs de solutions qui correspondent à leurs besoins. « Ensuite, les partenaires acceptent ou déclinent les demandes entrantes avant de les envoyer aux donneurs d’ordres, qui les acceptent ou les déclinent à leur tour. Chaque participant connaît son agenda de rendez-vous et d’ateliers sur les trois jours d’événement avant d’arriver sur site, sans compter les meetings spontanés qui ont lieu sur place », complète Sonia Mamin.

En effet, les participants pourront profiter des moments informels et des soirées networking pour développer leur réseau dans un cadre plus détendu. En 2022, 83 % des prestataires de solutions ont rencontré de nouveaux clients. Autant dire que participer au One to One Expérience Client, c’est l’assurance de faire évoluer son business.

Rendez-vous one-to-one, conférences exclusives, networking… La neuvième édition du One to One Expérience Client s’annonce mémorable. Pour ne pas en manquer une seule seconde, inscrivez-vous dès maintenant à l’événement incontournable de l’automne !