V Pappas, directrice des opérations chez TikTok, a décidé de quitter l’entreprise après 5 ans dans ses rangs. Elle a participé à faire de l’application chinoise un mastodonte des réseaux sociaux, dans un climat parfois hostile.

En 2018, TikTok a approché Pappas pour devenir directrice générale américaine de l’entreprise, qui était alors peu connue aux États-Unis. Elle a directement apprécié l’expérience mobile proposée par l’application chinoise, et a largement participé à son ascension fulgurante, en travaillant sur de nouveaux produits et en développant le marketing.

Pappas a été nommée au poste de directrice des opérations en 2021, lorsque Shou Zi Chew est devenu le PDG du réseau social. Auparavant, elle a occupé le poste de responsable mondial des perspectives créatives et du développement de l’audience chez YouTube, rapporte le Wall Street Journal. « La proposition consistait à jouer un rôle dans la transformation et la croissance du produit et à élargir son attrait en développant des communautés et des contenus diversifiés. J’ai été convaincue », décrit Pappas dans la note adressée aux employés de TikTok.

Sous sa direction, TikTok a lancé des initiatives visant à aider les créateurs à accroître leur audience et à gagner de l’argent sur la plateforme. « Compte tenu de tous les succès remportés par TikTok, je pense que le moment est venu de passer à autre chose et de me recentrer sur mes passions entrepreneuriales », confit-elle dans sa note.

After nearly 5 years at TikTok I am stepping down as COO. To our amazing community of creators, employees, & people who have made TikTok ‘the last sunny spot on the internet’, it has been an absolute privilege to serve you all & to be a part of this once in a lifetime journey 🙏

— V Pappas (@v_ness) June 22, 2023