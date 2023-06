Optimiser régulièrement sa stratégie de référencement naturel (SEO) est essentiel, mais loin d’être évident. Quels sont les nouveaux mots-clés sur lesquels se positionner ? Quel plan d’action les autres sites ont-ils déployé ? Quels leviers dois-je activer ? Pour obtenir facilement des réponses à toutes ces questions, bon nombre de professionnels s’appuient sur des solutions agrégeant les données SEO et proposant des suggestions d’amélioration, comme Keyword Revealer.

Construire une stratégie de mots-clés redoutable

Keyword Revealer vous permet de découvrir de nouveaux mots-clés, notamment de longue traîne, sur lesquels positionner vos contenus. L’outil fournit de nombreuses métriques clés parmi lesquelles le volume de recherche, le coût par clic ou encore le pay per click. Il est même possible de connaître leur score de difficulté et les concurrents les mieux positionnés sur ces mots-clés. Les recherches peuvent être effectuées directement à partir d’un nom de domaine. Depuis l’interface, vous pouvez même effectuer des comparaisons entre votre site web et celui d’un de vos concurrents. En décryptant leurs stratégies, vous pourrez identifier de nouvelles opportunités SEO.

Également, Keyword Revealer met à votre disposition un outil d’analyse de backlinks. Il permet d’effectuer un audit de vos liens sortants et la qualité de ceux-ci. Vous pouvez faire de même pour vos concurrents en tapant leur nom de domaine. Grâce à des graphiques simples à comprendre, vous en apprendrez davantage sur l’autorité de leur site, leur Citation Flow, leur Trust Flow… Autant de statistiques clés qui sont essentielles pour connaître l’efficacité d’une stratégie.

Bien plus qu’un simple outil, Keyword Revealer apparaît comme un véritable allié du quotidien. Vous pouvez analyser tous les éléments qui concernent votre stratégie de référencement naturel au moment qui vous convient le mieux : statistiques détaillées avec autorité de domaine/page, backlinks, contenus les plus performants, concurrents… L’opération peut être effectuée pour n’importe quel nom de domaine.

Initialement affiché au prix de 150 dollars, Keyword Revealer est actuellement proposé à 75 dollars à vie. Parmi les options incluses : 50 recherches de mots-clés par jour, des suggestions de mots-clés illimitées, jusqu’à 1000 analyses de backlinks par jour ainsi que la création de 3 projets.

