IBM et Adobe ont annoncé l’élargissement de leur collaboration pour améliorer les chaînes d’approvisionnement de contenu de leurs clients respectifs. Pour y parvenir, IBM s’appuiera sur des outils d’intelligence artificielle générative développés par Adobe tout en modernisant sa plateforme phare, IBM Watson.

Vers l’utilisation de l’IA générative pour la création et la distribution de contenus de qualité

« Nous constatons un élan incroyable dans l’adoption de l’IA alors que de plus en plus de marques se tournent vers l’IA générative pour créer des expériences client transparentes et hautement personnalisées afin de stimuler la croissance et d’améliorer la productivité », précise Matt Candy, directeur associé pour IBM Consulting. C’est dans le but d’accompagner leurs clients dans l’usage généralisé de cette technologie que les deux entités ont décidé d’élargir leur collaboration datant de plus de vingt ans.

Avec Adobe Sensei GenAI et Adobe Firefly, deux modèles d’intelligence générative actuellement disponible en version bêta et inclus dans bon nombre d’outils d’Adobe, les deux entreprises se sont lancées dans un nouveau défi. IBM se concentrera sur la création d’expériences client personnalisées pour améliorer leurs processus de création et de distribution de contenus qualitatifs.

De leur côté, les entreprises utilisant régulièrement les services Adobe pourront faire appel à l’équipe d’analystes d’IBM Consulting, la branche conseil de l’entreprise accompagnant des structures dans leur transformation digitale. Selon Adobe, 61 % des spécialistes de l’expérience client pensent la demande de contenu devrait quintupler d’ici 2024.

« En associant la solution de chaîne d’approvisionnement de contenu accéléré par l’IA d’Adobe et la conception d’expérience centrée sur l’humain d’IBM, nous pouvons aider à débloquer un tout nouveau niveau de possibilités créatives qui ravit les employés et les clients, accélère l’adoption et favorise de meilleures décisions commerciales, » précise Justin Merickel, vice-président, Digital Experience Business chez Adobe.

IBM Consulting lance son centre d’excellence dédiée à l’IA générative

En parallèle, IBM Consulting a annoncé l’ouverture de son centre d’excellence (CoE) pour l’IA générative. 1 000 consultants spécialisés dans cette nouvelle technologie ont d’ores et déjà rejoint ce CoE. Comme l’indique le communiqué, le centre exploitera « la pile complète de technologies d’IA générative, y compris des modèles de base et plus de 50 accélérateurs d’apprentissage automatique classiques spécifiques à un domaine visant à aider les clients à améliorer leur productivité et à favoriser l’innovation ».

Parmi ces outils, IBM Watsonx, la mise à jour du programme informatique de l’entreprise spécialisée dans le traitement du langage naturel (NLP) qui devrait voir le jour en juillet 2023. La solution permettra d’entraîner, de tester, et de déployer des outils d’IA générative basés sur des modèles de langage divers, variés et adaptés en fonction de l’usage final de l’IA.