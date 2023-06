Avec 1,7 milliard d’utilisateurs actifs dans le monde en 2022, TikTok représente aujourd’hui un enjeu majeur pour les marques. À l’heure où bon nombre d’entre elles se sont déjà installées sur le réseau social dédié à la vidéo, comment s’y faire une place ?

Pour vous aider à relever ce défi, Ad4Social vous donne rendez-vous le mardi 27 juin à 8h30 sur un rooftop parisien. Il s’agit du premier événement organisé par le business unit d’Ad4Screen. Pour cette première table ronde, le spécialiste des campagnes social media web et mobile sera accompagné d’un intervenant exclusif : TikTok ! Dans un cadre idyllique, venez découvrir comment créer une stratégie performante sur le réseau social le plus populaire du moment.

Exploitez la puissance du réseau social

Cet événement sera l’opportunité d’entendre les points de vue de plusieurs experts :

Baptiste Hruszczak : Agency Partnerships Manager chez TikTok ;

Nicolas Sommervogel : Social Media Director chez Ad4Social ;

Nandamaly Vivés : Directrice Artistique chez Ad4Social ;

Emile Arriat : Directeur Commercial chez Ad4Social.

Au travers de regards croisés, vous découvrirez tous les rouages du réseau social chinois. Créativité, visibilité, potentiel viral… TikTok présente de nombreux avantages, sur lesquels reviendront les quatre experts. Ils dérouleront aussi les éléments prérequis pour se lancer correctement et sereinement.

La plateforme peut donc être un véritable tremplin pour une marque. Bien exploité, elle aide à gagner en notoriété, à générer du trafic et des installations d’applications ou encore à développer une communauté forte. Pour atteindre ces objectifs, il faut avant tout se pencher sur les bonnes pratiques à adopter et les erreurs à éviter pour créer une stratégie TikTok Ads optimale. Chacune d’entre elles sera abordée lors de cette table ronde.

Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur l’usage de l’User-Generated Content (UGC) sur TikTok. Ces contenus, créés par les consommateurs, sont un moyen créatif de renforcer leur fidélité, de développer une relation solide avec eux et d’afficher une preuve sociale. Pour en savoir plus sur ce puissant levier et son utilisation sur le réseau social, rendez-vous le mardi 27 juin.

En outre, les intervenants profiteront de cet événement pour faire le point sur les grandes nouveautés prévues pour les annonceurs sur la plateforme. En prenant connaissance des prochaines fonctionnalités qui verront le jour, vous pourrez commencer à dessiner les contours de votre future stratégie sur le réseau social.

Cet événement orchestré par Ad4Social et TikTok vous offrira un tour d’horizon des possibilités offertes par le réseau social et comment en tirer le meilleur parti. Autant dire qu’il s’agit du rendez-vous à ne pas manquer pour toute entreprise qui souhaite se démarquer sur ce levier en pleine croissance et atteindre les sommets. Inscrivez-vous dès maintenant pour connaître toutes les recommandations des experts du social media.