Alphabet, maison mère de Google, a décidé de se séparer de Google Domains, son service d’enregistrement de noms de domaine. Squarespace, société américaine de création et d’hébergement de sites Web, va devenir son nouveau détenteur.

Squarespace récupère tous les domaines de Google Domains

Google Domains a été lancé en janvier 2015. Le service permet aux utilisateurs de rechercher, acheter et gérer des domaines pour leurs sites web. Grâce à son interface conviviale et des fonctionnalités pratiques, il a permis de simplifier le processus parfois laborieux d’enregistrement de domaine.

Finalement, la firme de Mountain View a décidé de s’en séparer. Selon le média spécialisé Bloomberg, Squarespace acquiert les actifs associés à l’entreprise pour un montant d’environ 180 millions de dollars. « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été choisis pour servir les clients de Google Domains. Les domaines sont une partie critique de l’infrastructure web et un élément essentiel de la présence en ligne de chaque entreprise », a commenté Anthony Casalena, fondateur et directeur général de Squarespace, firme basée à New York. Google a vendu environ 10 millions de domaines, ils seront hébergés par Squarespace après que l’accord soit conclu au troisième trimestre 2023.

La société deviendra par ailleurs le fournisseur exclusif de domaines pour les clients qui s’en procurent via leur abonnement Google Workspace. « Notre priorité absolue est d’assurer une transition en douceur pour nos clients au cours des prochains mois, avec l’aide de l’équipe de Google Domains », assure Matt Madrigal, vice-président et directeur général de la division merchant shopping chez Google.

Google revoit ses priorités

Squarespace assure que les prix de renouvellement des clients de Google Domains seront honorés pendant au moins 12 mois après la conclusion de l’accord. Après cela, le montant risque d’augmenter, la firme opérant des prix plus élevés que ceux indiqués sur la plateforme de Google.

Cette décision de la firme de Mountain View intervient alors qu’elle mène une importante campagne de rationalisation de ses dépenses, à l’instar de nombreuses autres entreprises technologiques. Plus tôt cette année, Son PDG, Sundar Pichai, a annoncé la suppression de plus de 12 000 postes, soit 6 % de sa main-d’œuvre mondiale. Objectif : mieux cibler ses activités et réorienter les talents clés vers des opportunités émergentes comme l’intelligence artificielle.