Dans les premières allées de VivaTech, au sein de l’espace occupé par Air Liquide, Moten Technologies présente une combinaison de capteurs et de logiciels permettant de mesurer les efforts physiques des salariés. Lancée en 2019 à une trentaine de kilomètres de Paris, elle revendique de nombreux clients comme SPIE, Saint-Gobain, La Poste, Eiffage… Certains ont même souscrit à leur solution « dès le premier jour » de commercialisation.

Sa technologie brevetée est mise à contribution pour des opérations de prévention ou d’amélioration de l’ergonomie d’un poste de travail. « Les capteurs fonctionnent grâce à la mesure des vibrations des muscles, » décrit Marie-Anne Grangeret, COO et ergonome de Moten Technologies. « Nous utilisons un accéléromètre très puissant capable de capter les microvibrations de muscles en contraction. » Un seul capteur suffit à analyser une zone. Dans des situations de prévention des risques professionnels, la société se concentre sur les zones les plus sollicitées, à savoir bas du dos et les épaules, « mais selon les explorations, on peut ajouter d’autres capteurs, pour étudier d’autres effets ».

En complément des capteurs, Moten Technologies a développé une couche logicielle qui s’occupe de récolter les données. Une fois traitées, « les entreprises peuvent étudier des indicateurs de fatigue, les efforts mesurés… toute l’activité physique d’une tâche en somme, » complète Marie-Anne Grangeret. Pour compléter cette seconde partie, la société a entraîné des algorithmes afin de reconnaître certains mouvements, et des moments où le corps est plus mis à contribution qu’il ne le devrait.

Tout cela permet aux clients de Moten Technologies d’améliorer leurs conditions de travail et « palier à des problématiques de recrutement. Aujourd’hui certains métiers pénibles n’attirent plus, alors certaines entreprises travaillent là-dessus pour non seulement recrutement plus facilement, mais aussi maintenir la bonne santé des collaborateurs le plus longtemps possible, » appuie la responsable des opérations.

Pour ses projets à venir, Moten travaille sur une miniaturisation de son système, notamment en concentrant l’analyse directement dans une application mobile. La start-up accompagne également Air Liquide sur un projet d’exosquelette où elle évalue les effets de leur utilisation sur le corps, avec un cas d’usage précis où le produit assiste des infirmières dans leurs tâches quotidiennes.