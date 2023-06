Depuis toujours, l’évolution des comportements des acheteurs est aiguillée par les changements sociétaux, technologiques et environnementaux. Pour les entreprises, ces transformations les obligent constamment à réarticuler leurs offres, redessiner les lignes de leurs stratégies et surtout, à innover. Le défi reste de reconnaître, analyser et interpréter ces mutations de façon efficace. Pour vous aider dans cette mission, Bloomreach, le premier Commerce Experience Cloud au monde, vous invite pour son webinar trimestriel, Commerce Pulse. Cette webconférence, qui aura lieu en anglais, se tiendra le mardi 11 juillet à 18h. C’est le rendez-vous incontournable pour obtenir un état des lieux de l’e-commerce et garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Soyez en harmonie avec les comportements des acheteurs

Les consommateurs sont les pièces maîtresses de toute stratégie e-commerce. Cette dernière change au gré de leurs besoins, préférences et envies en matière d’achat. Pour cerner les changements dans leurs comportements, Bloomreach a mené une analyse pointilleuse auprès de plus de 500 entreprises utilisatrices de sa plateforme. Les données collectées et décryptées permettront d’identifier les nouvelles habitudes de consommation, qui ont rapidement évolué en raison des problématiques politiques, économiques et sociales qui ont bouleversé notre quotidien ces derniers mois.

Pour comprendre ces fluctuations, les experts de Bloomreach partageront et analyseront en direct des métriques clés comme les évolutions du trafic, du taux de conversion, de nombre de ventes ainsi que de taille moyenne des paniers par secteur, les causes de frustration lors de leurs achats… Autant de chiffres qui aideront à mieux appréhender leurs comportements et à cerner plus précisément les transformations en cours dans l’univers du e-commerce. Comme une étoile polaire, ces données vous donneront la direction que doit prendre votre stratégie commerciale et marketing au cours des prochains mois pour créer une expérience d’achat plus alignée sur les attentes des acheteurs.

Pour atteindre ce but, vous pourrez également vous appuyer sur les contenus de la communauté Commerce Pulse Club sur LinkedIn. Chiffres mensuels, conseils d’experts et dernières tendances y sont partagés par les membres. Objectif : créer un e-commerce en harmonie avec les comportements des consommateurs.

Tirez profit des grandes dynamiques du secteur

Pour parler des grandes transformations du monde de l’e-commerce et des tendances émergentes dont il faut tirer profit, les experts de Bloomreach seront accompagnés de Rob Garf, Vice-Président et Directeur Général Retail chez Salesforce. Avec plus de 25 ans d’expérience en tant qu’analyste du secteur et consultant en stratégie dans de grandes entreprises comme IBM ou Lids, les défis auxquels sont confrontés les e-commerçants n’ont aucun secret pour lui.

En compagnie des autres intervenants, il décryptera les performances et les changements observés au second trimestre 2023 et ce qu’elles signifient pour les professionnels de l’e-commerce. Les spécialistes partageront par ailleurs leur vision sur les évolutions du marché au cours de l’été, mais pas seulement. Chacun présentera ses prédictions pour la période des fêtes de fin d’année avec data à l’appui. Le but est de vous aider à bien préparer ces semaines qui sont toujours très intenses.

Leurs différents points de vue et expériences vous aideront à nourrir votre réflexion, appréhender les grandes mutations et identifier les actions à déployer dans les prochaines semaines. Pour ce faire, vous pourrez aussi vous appuyer sur les précieux conseils qu’ils prodigueront tout au long de Commerce Pulse.

Recommandations, métriques, exemples… Cet événement s’annonce riche en informations ! Il est indispensable pour naviguer dans l’océan de nouveautés de l’e-commerce et mener à bien son épopée en 2023 et au-delà. Pour ne rien manquer, inscrivez-vous dès maintenant au webinar trimestriel de Bloomreach.