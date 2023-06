L’été approche et le rythme de travail ralentit quelque peu. Avec un peu plus de temps à votre disposition, c’est le moment parfait pour repenser vos processus et actions pour septembre. Pour cela, rien de mieux que les webinars. Cette semaine, nous vous en proposons cinq sur les thématiques de l’e-commerce, du management ou encore du marketing automation. Pour explorer toutes les webconférences à venir, faites un tour sur notre agenda de webinars !

Un webinar pour optimiser la gestion de ses goodies et textiles

Qui ? SIP19

Quand ? Le 06/06/2023

À quelle heure ? À 16h30

Sujet : SIP19 vous fera découvrir sa solution complète dédiée à la gestion des stocks de goodies et de textiles.

Une webconférence pour accélérer le développement international de son e-commerce

Qui ? ShippingBo

Quand ? Le 07/06/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Trois solutions technologiques spécialisées dans la vente à l’international viendront partager leur expérience et conseils pour booster votre business e-commerce à l’international.

Un événement en ligne pour réengager et fidéliser ses talents

Qui ? 360Learning

Quand ? Le 08/06/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : 360Learning expliquera comment accompagner le développement des compétences en tant que professionnel RH ou responsable de la formation pour motiver davantage vos équipes.

Un webinar pour lancer son e-commerce à l’international

Qui ? ShippingBo

Quand ? Le 08/06/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Les intervenants vous emmèneront à la découverte des marchés Benelux et Suisse pour mener à bien votre expansion à l’international.

Un webinaire pour transformer vos interactions avec vos clients

Qui ? Webmecanik

Quand ? Le 08/06/2023

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Webmecanik vous dévoilera comment le marketing automation peut révolutionner la façon dont vous interagissez avec vos clients. Découvrez comment déployer votre stratégie avec succès.

