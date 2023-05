L’été est synonyme de soleil et de vacances, mais aussi de rédéfinition des stratégies. C’est le moment de faire un point sur les actions déployées depuis le début de l’année et de trouver des idées innovantes pour améliorer l’efficacité du plan d’action mis en place. Pour cela, rien de mieux que les webinars. Cette semaine, nous vous en proposons trois pour peaufiner votre stratégie pour les prochains mois. Objectifs : performance et rentabilité !

Un webinar pour booster son efficacité commerciale

Qui ? Markentive

Quand ? Le 01/06/2023

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Markentive vous dévoilera comment une solution CRM peut aider vos équipes commerciales à gagner en efficience, et ainsi accroître vos performances.

Une webconférence pour transformer Facebook Ads en levier de recrutement

Qui ? Kamp’n

Quand ? Le 01/06/2023

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Découvrez comment recruter les meilleurs talents grâce à la publicité Facebook. Kamp’n vous dévoilera comment y déployer une stratégie de recrutement hautement performante.

Un événement en ligne pour améliorer la communication entre DSI et Dircom

Qui ? Easis & Jamespot

Quand ? Le 01/06/2023

À quelle heure ? À 14h30

Sujet : Les intervenants vous expliqueront comment améliorer la collaboration entre ces deux profils à l’ère du travail hybride.

