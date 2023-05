Consulter les avis en ligne avant de réaliser un achat ou se rendre dans une enseigne, voilà un réflexe désormais bien ancré dans les habitudes des consommateurs. Cette démarche permet indéniablement de rassurer les plus hésitants dans leurs choix de produits ou de services. Pour comprendre leur rôle dans les parcours d’achat des Français en 2023, Partoo, spécialiste de l’optimisation de la visibilité en ligne et e-réputation des entreprises, a mené une étude avec l’institut spécialisé Episto auprès de 1100 répondants de 18 à 64 ans. Réalisée avec finesse, l’analyse aide à comprendre l’importance des avis clients en 2023 et l’usage qu’en font les consommateurs.

Identifier les critères de choix des Français sur Internet

Aujourd’hui, 51 % des acheteurs consultent les avis en ligne avant de se rendre en point de vente ou de choisir entre différentes enseignes. Pour comprendre en détail leur puissante influence, Partoo s’est intéressé à la fréquence à laquelle ils consultent les avis en ligne, à ce qu’ils y regardent en premier et aux sites utilisés. En effet, bien que Google soit le numéro un incontestable, de nombreuses plateformes sociales sont dorénavant plébiscitées.

Dans certains secteurs, les avis clients comptent plus que d’autres. Ils ne jouent pas le même rôle dans le processus de décision des consommateurs qui cherchent un restaurant pour dîner que dans celui des acheteurs qui veulent se procurer une crème hydratante. Dans cette étude, Partoo s’est penché sur ces différences pour identifier les industries dans lesquelles les témoignages client sont les plus importants.

La scale-up déroule également les méthodes les plus efficaces pour recueillir des avis clients. Objectif : vous aider à en obtenir davantage de positifs pour booster votre réputation en ligne. Les analyses détaillées fournies tout au long de cette étude et les conseils partagés par les experts de Partoo vous aideront, sans aucun doute, à atteindre ce but en 2023.