Pour booster son business, deux tâches sont essentielles : la veille concurrentielle et la prospection. C’est comme cela que les commerciaux identifient leurs nouveaux concurrents et les leviers actionnés par ces derniers ainsi que les nouveaux prospects auxquels les services ou produits pourraient être vendus. Pour autant, ces deux missions sont rébarbatives et prenantes. Et s’il était possible d’accélérer le processus ? C’est ce que permettent de faire plusieurs outils sur le marché, à l’image de ProspectFinder, une solution B2B.

Détecter les entreprises créées récemment

ProspectFinder permet de détecter les entreprises françaises qui ont été créées il y a moins de quatre mois. Cette fonctionnalité permet de répondre à deux enjeux des commerciaux B2B :

la veille concurrentielle, en décelant les organisations concurrentes dans leur zone de chalandise ;

la prospection B2B, pour découvrir de nouvelles sociétés à qui proposer vos services.

Pour trouver les noms et les coordonnées de ces fameuses entreprises, il est possible d’utiliser la fonction de segmentation. Celle-ci vous permet de spécifier un secteur d’activité parmi les 554 proposés. Cela peut être les assurances, la fabrication de textile ou encore les télécommunications. Pour que les résultats correspondent le plus possible à vos attentes, vous pouvez également indiquer une zone géographique. Il suffit d’entrer le code postal et de spécifier le cercle de distance. Dans le cas où vous chercheriez une société précise, il suffit d’entrer son numéro de SIRET.

À partir de ces éléments, ProspectFinder cherche dans son large catalogue de plus de 51 790 entreprises celles qui correspondent à vos critères. En quelques secondes, elles sont affichées sous forme de petits blocs avec leur nom, leur activité précise, leur adresse et leur code APE. Vous pouvez par ailleurs visualiser leur localisation grâce à la carte, accessible depuis la même interface.

Il est possible d’enregistrer les entreprises qui correspondent le mieux à votre recherche en cliquant sur l’onglet “marque-page” de leurs fiches. Elles sont alors toutes réunies dans l’onglet “Mes favoris”.

Aussi, ProspectFinder permet de sauvegarder vos recherches pour gagner du temps. Des fonctionnalités d’export au format XLS sont proposées pour faciliter le publipostage. Pour se tenir au courant de la création de nouvelles structures correspondant à des critères de recherche spécifique, il est aussi possible d’activer l’alerte mail.

En somme, toutes ces options aident à automatiser la prospection B2B et la veille concurrentielle. Ces tâches, qui prennent habituellement plusieurs heures, ne prennent plus que quelques secondes.

Pour profiter des possibilités offertes par ProspectFinder, deux offres sont affichées :

la basique à 8 € par mois, qui donne accès à des fonctionnalités avancées comme l’export de données et la sauvegarde de recherche ;

la premium à 12 € par mois, qui comprend l’alerte par e-mail.

Vous pouvez bien entendu tester toutes les options disponibles grâce à l’offre d’essai gratuite.