La recherche de contacts est une tâche essentielle, mais fastidieuse. Elle requiert parfois de fouiller le web en long et en large pour trouver un simple e-mail ou numéro téléphone. Pour éviter de perdre du temps à réaliser de longues recherches qui n’aboutissent à rien, il est préférable d’utiliser un outil dédié. useArtemis est justement l’un d’entre eux. Il permet de trouver facilement les coordonnées de contacts de cibles B2B. Pour le moment, il n’est disponible qu’en anglais.

Une extension pour trouver des informations de contacts sur LinkedIn

useArtemis propose une gamme de fonctionnalités complètes pour simplifier le travail de prospection B2B. L’une des plus pratiques est sans doute l’extension Chrome. Elle permet de trouver les coordonnées de professionnels sur LinkedIn. Une fois sur le profil de l’un d’entre eux, il suffit de cliquer sur l’extension puis sur “Reveal details”.

L’adresse e-mail et le numéro de téléphone de l’individu sont alors divulgués. Ces informations sont automatiquement sauvegardées sur notre compte useArtemis, accessible depuis la plateforme. Il est aussi possible d’y importer une recherche LinkedIn. Pour ce faire, il suffit d’entrer une requête sur le réseau social, par exemple “outbound marketing”. L’ensemble des résultats peut être conservé sur notre dashboard grâce à l’extension. Il faut simplement donner un nom à notre recherche, et indiquer le nombre de pages de résultats à importer.

La fonctionnalité “Enrich” permet par la suite de générer les données de contacts des professionnels de la liste. En somme, on obtient toutes les informations nécessaires pour contacter ses cibles B2B. L’ensemble des renseignements sont exportables au format CSV.

useArtemis a également un outil de prospection intégré à sa plateforme. Il est utile pour chercher des leads par leur nom, leur intitulé de poste, leur entreprise ou encore le secteur dans lequel ils exercent. Une liste de contacts et leurs informations est ensuite chargée.

La plateforme s’arme aussi de “Bulk Enrichment”, une option qui trouve les e-mails et numéros de téléphone de professionnels à partir d’un document CSV. Il faut indiquer entrer les URL de leurs profils LinkedIn.

En somme, useArtemis est une plateforme de prospection B2B plus que complète. Pour découvrir tout ce que l’outil a à offrir, la marketplace AppSumo propose en ce moment de se le procurer à moindre coût. Il est disponible au prix de 69 dollars à vie au lieu de 1 800 dollars. Bien entendu, toutes les fonctionnalités sont incluses.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.