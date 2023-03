Google annonce la sortie d’un outil afin d’être plus transparent sur les publicités proposées à ses utilisateurs. Une démarche qui intervient à un moment charnière pour le géant du Web, dans le viseur des autorités antitrust américaines.

Dans le collimateur des autorités pour pratiques anticoncurrentielles

Google est le leader mondial du secteur de la publicité numérique. La société d’études des marchés Insider Intelligence estime que l’entreprise va générer 180,6 milliards de dollars de recettes publicitaires et s’emparer de 29 % du marché en 2023. Pourtant, son activité est actuellement remise en cause par une plainte déposée à son encontre par le département de la Justice américain.

Dans la même catégorie Que contient la proposition de loi encadrant les influenceurs ?

Celui-ci dispose d’un dossier solide contre la firme de Mountain View, accusée de pratiques anticoncurrentielles pour asseoir sa domination dans le secteur de la publicité. L’affaire fait suite à une autre plainte lancée contre Google en 2020.

L’entreprise semble vouloir redorer son image dans le domaine de la publicité. L’année dernière, elle lançait la page « Mes préférences publicitaires ». Cette dernière permet aux utilisateurs de consulter des informations sur les thèmes publicitaires, les marques et les publicités récentes qu'ils ont vues dans Search, YouTube et Discover.

Ils peuvent modifier ces paramètres en supprimant des sujets ou des marques ou en désactivant complètement les annonces personnalisées. Cette page permet également de voir les informations détenues par Google sur les internautes, que l’entreprise exploite pour cibler ses annonces.

Renforcer la confiance des internautes

Désormais, la firme de Mountain View va déployer un autre outil afin d’être encore plus transparente quant aux publicités proposées. Il sera accessible via « Mes préférences publicitaires » dans le courant du mois, rapporte Bloomberg.

Baptisé Centre de transparence, le dispositif va permettre de rechercher toutes les publicités diffusées au cours des 30 derniers jours à partir de la liste des annonceurs vérifiés de Google. Il contiendra des informations sur les annonces transmises sur toutes les plateformes de l'entreprise, y compris la recherche, YouTube et l'affichage, et indiquera la région dans laquelle elles ont été diffusées, la dernière date à laquelle elles ont été projetées et leur format.

« La transparence renforce la confiance des internautes et de nos partenaires, et nous aide à rendre compte du travail que nous accomplissons. Les utilisateurs nous ont clairement fait savoir qu'ils voulaient en savoir plus sur l'identité de ceux qui leur diffusent les publicités qu'ils voient en ligne », a commenté Dan Taylor, vice-président de Google chargé des annonces mondiales.

En amont, Google a présenté un rapport visant à mettre en évidence ses efforts pour contrecarrer les publicités malveillantes. Elle explique avoir bloqué ou supprimé 5,2 milliards de publicités, restreint plus de 4,3 milliards de publicités et suspendu 6,7 millions de comptes d'annonceurs.