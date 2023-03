Le contexte économique actuel oblige les entreprises à repenser leurs façons de travailler et leurs stratégies adoptées. Celles-ci doivent être plus efficaces qu’auparavant, et ce, malgré des budgets plus serrés. Quels sont les leviers à actionner ? Comment les mettre en place ? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter ? Cette semaine, nous vous proposons cinq webinars qui font le tour de ces questions. Ils sont tous à visionner en direct.

Plus de webconférences en live et en replay sont à découvrir sur notre agenda webinars.

Dans la même catégorie Bruno Le Maire dévoile des mesures pour encadrer le métier d’influenceur

Un webinar pour générer de la demande malgré le contexte économique instable

Qui ? HubSpot

Quand ? Le 27/03/23

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Les spécialistes de HubSpot reviendront sur les challenges qu’imposent le contexte actuel et les différentes stratégies à adopter pour continuer à vendre.

S’inscrire

Une webconférence pour communiquer efficacement grâce aux outils Microsoft

Qui ? Communauté aMS

Quand ? Le 27/03/23

À quelle heure ? 16h20

Sujet : Les quatre intervenants vous montreront les solutions de communication mises au point par Microsoft et leurs différents cas d’usage.

S’inscrire

Un webinaire pour alléger votre dépendance à Google Ads grâce au SEO

Qui ? JVWEB

Quand ? Le 28/03/23

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Découvrez la puissance du SEO, un canal pérenne et très ROIste. C’est une excellente alternative pour réduire vos investissements publicitaires dans le Paid Media. JVWEB vous donnera les bonnes pratiques à adopter.

S’inscrire

Un événement en ligne pour améliorer l’expérience client en temps de crise

Qui ? HubSpot

Quand ? Le 29/03/23

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Les experts de HubSpot vous expliqueront comment optimiser votre expérience client malgré des moyens et des ressources limitées.

S’inscrire

Une conférence pour accélérer le développement de votre business grâce à HubSpot

Qui ? Markentive

Quand ? Le 30/03/23

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Markentive vous dévoilera comment exploiter tout le potentiel de la solution HubSpot pour booster les performances de votre stratégie marketing.

S’inscrire