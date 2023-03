Fin de partie abrupte pour l'un des centres d'appel de l'américain Conduent basé à Guilherand-Granges, en Ardèche, suite à la rupture de contrat de son unique client : Apple. Les 238 salariés de cette antenne seront licenciés d'ici cet été, apprend-on de France Bleu, qui fait état une cessation d'activité aux modalités ubuesques. L'accord trouvé entre Conduent et Apple prévoyait en effet un arrêt d'activité au 5 mai pour ce site... avant de l'avancer finalement au 4 mars dernier. Les employés concernés, eux, n'avaient pas été prévenus.

« Ce jour-là, j'ai été choquée. On était dans une confusion totale. Est-ce que je suis virée ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On s'est rendu compte de la violence de la chose » explique Pauline Boléa, déléguée syndicale CFDT, dans le cadre d'une conférence de presse organisée le 17 mars et suivie par France Bleu.

238 employés mis en disponibilité du jour au lendemain

« L'entreprise fait tout pour que ça aille mal. Du jour au lendemain ils ont bloqué les ordinateurs, ils ont bloqué l'accès au site. Les gens se sont retrouvés complètement isolés et abandonnés par leur employeur, Conduent, à cause de cette décision d'Apple » explique pour sa part Pascal Souche, également délégué syndical CFDT, au micro du Dauphiné Libéré.

Dans la même catégorie Royaume-Uni : Just Eat Takeway se sépare de 1 700 livreurs salariés

« L'avenir va être compliqué. La détresse sociale est là, c'est colossal une entreprise de 238 salariés qui ferme », a également commenté l'intéressé, cette fois auprès de France Bleu. « On ne demande pas un gros chèque mais un vrai congé de reclassement pour que les gens puissent se former et trouver un nouveau travail. Apple doit prendre ses responsabilités», poursuit-il.

Un plan de sauvegarde de l'emploi, assez mal nommé compte tenu du contexte, est bien en cours mais il est d'ores et déjà fortement critiqué par les salariés concernés par cette fermeture. D'après Pascal Souche explique notamment que ce dernier serait chiche en termes de budget de formation alloué aux employés en vue d'une reconversion : 4000 euros par personne. Très insuffisant d'après lui. Comme le précise France Bleu, les 238 salariés mis en disponibilité restent néanmoins rémunérés jusqu'à leur licenciement prévu d'ici quelques mois.

Notons enfin que Conduent avait déjà fermé deux autres de ses sites en France : un premier à Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes) en 2019, suivi d'un autre en 2020 à Roubaix (Nord).