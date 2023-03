Apple introduit la fonctionnalité Shop with a Specialist sur son site Internet aux États-Unis, permettant aux personnes souhaitant acheter un iPhone de s’entretenir via vidéo avec l’un de ses vendeurs.

Obtenir des informations sur le produit comme ce serait le cas en magasin

La fin de l’année 2022 a été difficile pour l’ensemble du secteur de la tech, et Apple n’a pas échappé à la règle. La marque à la pomme a enregistré ses plus faibles ventes en près d’une décennie, tandis que son quatrième trimestre a été très affecté par la situation liée au Covid-19 en Chine, ainsi que par une baisse de la demande dans un contexte de ralentissement économique.

Dans l’optique d’offrir une nouvelle alternative aux consommateurs, Apple vient de lancer sa fonctionnalité Shop with a Specialist (achetez avec un spécialiste), une expérience d’achat en direct qui met en relation les clients souhaitant acheter un iPhone avec un membre de l'équipe de vente par le biais d'une visioconférence.

Ainsi, les clients peuvent en apprendre davantage sur les fonctionnalités spécifiques de l'iPhone, sur le passage à iOS depuis Android en général, et obtenir de l'aide pour comparer les différents modèles, les couleurs, etc.

« Nous innovons constamment pour offrir une expérience encore plus personnalisée à nos clients, en les rencontrant là où ils se trouvent pour leur offrir le meilleur d'Apple. Avec l'offre Shop with a Specialist, les membres de notre équipe sont enthousiastes à l'idée d'entrer en contact avec les clients et de leur fournir un service exceptionnel pendant qu'ils découvrent l'iPhone qui leur convient le mieux », affirme Karen Rasmussen, responsable de la vente retail en ligne chez Apple.

Un changement dans les habitudes de consommation

La firme de Cupertino explique que le service est accessible tous les jours aux États-Unis de 7h à 19h depuis n’importe quel appareil pouvant se rendre sur son site. Le client communique par le biais de l’audio, le vendeur ne peut donc pas le voir.

Pour Apple, cette démarche s’inscrit dans le cadre d'une évolution plus large visant à mener davantage de consommateurs vers sa plateforme d’e-commerce pour finaliser leurs ventes. Les habitudes de consommation ont changé, rappelle TechCrunch. Il n'est plus normal que les clients fassent la queue pendant des heures devant les magasins Apple le jour du lancement de l'iPhone, car de nombreux acheteurs passent désormais des commandes en ligne.

Avec ce nouveau service, Apple peut mettre son service client, l’une de ses spécialités dans les enseignes physiques, au profit des acheteurs en ligne. Celui-ci peut également inciter des personnes à acheter un iPhone s’ils n’ont pas la possibilité de se rendre dans un magasin.

Apple veut attirer de nouveaux clients

Le lancement de Shop with a Specialist coïncide avec la sortie d’un nouvel iPhone 14 de couleur jaune, et Apple propose un crédit pouvant aller jusqu'à 600 dollars pour ce modèle si les clients échangent un iPhone 11 ou ultérieur par l'intermédiaire du nouveau service, de l'application Apple Store ou d'un magasin Apple Store. Une offre rare de la part de la société, qui démontre son envie d’attirer de nouveaux clients.

À terme, la fonctionnalité devrait englober tous les produits se trouvant sur le site de l’entreprise, et pas seulement ses smartphones. En revanche, on ignore si elle sera déployée à l’international.