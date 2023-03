La Commission européenne a tranché, le 20 mars dernier. Orange Belgium, la filiale belge de l'opérateur français, va pouvoir procéder à l’acquisition de VOO et de Brutélé, deux câblo-opérateurs présents en Région wallonne et à Bruxelles. Ce rachat n’aura pas lieu sans compromis : Orange s’est engagé à ouvrir son réseau à Telenet, l’un de ses principaux concurrents en Belgique.

La Commission européenne donne son feu vert

En Espagne, au Luxembourg, en Moldavie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie, partout où Orange est présent en Europe, il est propriétaire de son réseau fixe. La Belgique faisait jusque-là exception. La fusion avec VOO et Brutélé devrait lui permettre de s’affirmer davantage en tant qu’acteur belge et de se développer durablement, en accord avec sa nouvelle stratégie pour 2025, « Lead The Future ».

Annoncée en novembre 2021, l’offre de rachat a été scrupuleusement étudiée par la Commission qui craignait une « réduction significative de la concurrence sur le marché de l’internet fixe, des services audiovisuels et des offres groupées ». Pour rassurer, le géant de la télécommunication a garanti, à Telenet, l’accès « à l’infrastructure de réseau fixe existante de VOO et Brutélé » et à son « futur réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTP) » pour une période de 15 ans.

Le régulateur européen note que « ces engagements répondent pleinement aux problèmes de concurrence identifiés ». Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, explique que « cela permettrait à Telenet d’entrer sur le marché en Région wallonne et dans certaines parties de Bruxelles pour y proposer ses services de télécommunications fixes en ayant pour principaux concurrents Proximus et Orange ».

De son côté, Xavier Pichon, président-directeur général d’Orange Belgium, se dit « ravi de la décision de la Commission européenne ». Selon lui, il s’agit d’« une étape majeure qui va nous permettre d’exploiter un réseau à très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles, renforçant ainsi le déploiement de notre stratégie convergente multigigabit au niveau national ».

L’acquisition devrait avoir lieu fin juin, à hauteur de 75 % du capital « moins une action » de VOO, valorisant la société à 1,8 milliard de dollars. Elle sera notamment financée par un accroissement de la dette, soutenue par la maison mère. En 2022, le chiffre d’affaires du segment belge d’Orange a crû de 2 %.