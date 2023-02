Optimiser ses contenus pour les moteurs de recherche implique de suivre plusieurs étapes. Il faut décortiquer les stratégies SEO des concurrents, analyser l’intention de recherche des utilisateurs, trouver les bons mots-clés… Autant de tâches qui requiert de s’armer d’une myriade d’outils. Cependant, des solutions tout-en-un voient progressivement le jour sur le marché du SEO, à l’image de Contentpace.

Réaliser une analyse de concurrence SEO poussée

L’objectif de Contentpace est de vous accompagner dans chacune des étapes de la rédaction de vos contenus SEO, à commencer par la recherche de thématiques pertinentes. Un générateur de sujet est à votre disposition. Il suffit d’entrer un mot-clé et sélectionner une langue. L’outil vous présente alors le top 50 des contenus pour ce mot-clé, avec un score SEO pour chacun d’entre eux, le nombre de mots, leur position sur les moteurs de recherche et d’autres métriques importantes. Cela vous permet de mieux comprendre la stratégie adoptée par vos concurrents et les grandes tendances. Pour y voir plus clair, Contentspace vous génère un rapport de l’analyse concurrentielle réalisée avec un graphique interactif.

En parallèle, l’outil fournit des thématiques à aborder après une analyse des requêtes effectuées sur Google, Reddit et Quora. Il propose même des mots-clés et des phrases à utiliser dans votre contenu afin de vous aider à écrire un texte optimisé rapidement.

Vient ensuite le moment de la rédaction. Là encore, Contentpace met à disposition plusieurs fonctionnalités pratiques. L’une d’entre elles vous permet de construire votre plan détaillé en vous inspirant de ceux des contenus les plus performants. Vous pouvez glisser et déposer une balise title d’un article à un autre, le tout, sur la même interface. L’outil vous fournit toutes les guidelines nécessaires à l’écriture du contenu : nombre de mots requis, usage du mot-clé, nombre de caractères dans la méta description… L’objectif est de pouvoir apporter toutes les informations nécessaires au rédacteur rapidement.

Pendant que ce dernier rédige l’article, Contentpace lui donne des indications en temps réel pour que le texte soit optimisé. Cela est rendu possible grâce à l’intelligence artificielle (IA).

En ce moment, l’outil est accessible à partir de 79 dollars à vie au lieu de 447 dollars. L’offre inclut trente analyses et recherche de sujets par mois, la création de trente briefs et l’optimisation d’autant de contenus. Davantage de possibilités sont offertes dans les deux autres licences, exceptionnellement affichées à 158 dollars et 237 dollars.

