Que se passe-t-il dans la division modem d'Apple, rachetée il y a quelques années à Intel ? La question mérite d'être posée alors que la firme peine à accoucher d'un premier modem 5G pour ses iPhone, et tandis qu'un autre chantier est désormais en pause. Cette semaine, on apprend en effet de Ming-Chi Kuo que le géant de Cupertino aurait « interrompu le développement » de ses puces Wi-Fi, et ce pour « un bon moment », ajoute l'analyste de TF International Securities.

Souvent bien informé lorsqu'il s'agit d'Apple et de ses projets, l'intéressé explique que la marque aurait préféré réaffecter l'essentiel de ses ressources au développement de la prochaine génération de ses processeurs "A" (pour les iPhone et iPad, notamment) et "M" (pour les Mac et certains iPad)

L'apparente décision d'Apple concernant le développement de ses propres puces Wi-Fi, intervient quoi qu'il en soit alors que le groupe est en pleine période de transition pour ce qui est des standards Wi-Fi.

Broadcom peut se frotter les mains...

Jusqu'à présent « limités » au Wi-Fi 6, de nombreux appareils Apple commencent effectivement à migrer (avec du retard sur la concurrence) vers la norme Wi-Fi 6E, offrant de meilleures vitesses et une meilleure stabilité grâce à l'utilisation de la bande 6 GHz (contre 5 GHz au maximum avec le Wi-Fi 6 classique). Très récemment, Apple a ainsi annoncé de nouvelles versions de ses MacBook Pro 14 et 16 utilisant ce nouveau standard, mais aussi un nouveau Mac mini et de nouveaux iPad Pro capables de l'exploiter. Les iPhone 15 devraient également être compatibles Wi-Fi 6E pour leur lancement à la rentrée 2023.

Comme le souligne Engadget, le grand gagnant de cette suspension du développement de puces Wi-Fi chez Apple ne serait autre que Broadcom. Le géant américain, actuel fournisseur de la marque sur ce terrain, conserverait donc son client et ses commandes.

A priori Apple, n'aurait toutefois pas stoppé le développement de son modem 5G destiné aux iPhone millésime 2025. Il faut dire qu'il s'agit là d'un projet majeur pour la firme, qui souhaite progressivement fausser compagnie à Qualcomm, son fournisseur actuel de puces 5G.

Apple continuerait enfin d'avancer sur un autre projet de puce sans-fil combinant cette fois Wi-Fi et Bluetooth. Cette puce en particulier pourrait être utilisée, à moyen terme, sur un casque de réalité mixte « moins cher » que la marque aurait dans les cartons en parallèle du modèle très haut de gamme attendu plus tard cette année.