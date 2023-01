Pour cette raison, il est parfois préférable d’opter pour une vidéo que pour des mots. Cependant, sa création demande beaucoup d’énergie et de connaissances. Pour simplifier le processus, des outils comme Fliki peuvent être utilisés. Grâce à son intelligence artificielle, il convertit vos articles de blog ou tout autre contenu textuel en audio ou vidéo avec voix off.

Des voix plus vraies que nature

Seulement quelques étapes suffisent pour créer des vidéos ou des audios à partir d’un paragraphe. Après avoir téléchargé votre fichier sur Fliki, vous êtes redirigé vers l’éditeur de texte. Plusieurs options s’offrent alors à vous : télécharger un contenu à partir d’une URL (par exemple un article de blog), le taper ou le copier/coller. Il faut ensuite sélectionner la voix qui prononcera vos phrases parmi les 850 proposées. Il en existe différents styles. Aussi, 77 langues sont prises en charge, dont une centaine de dialectes régionaux.

Vous pouvez sélectionner des voix différentes pour chaque bout de texte et modifier l’élocution. Il est également possible d’ajouter des visuels pour chaque section en utilisant la bibliothèque de Fliki. Le téléchargement de vos propres médias est par ailleurs disponible.

Dans le cas où vous opteriez pour une vidéo, plusieurs formats sont proposés, par exemple carré pour les réseaux sociaux. Le choix du placement et de l’esthétique des sous-titres vous appartient aussi.

La dernière étape est de choisir une musique de fond. Encore une fois, Fliki vous en met une large palette à disposition, mais libre à vous de télécharger les vôtres.

Tous les détails ont été peaufinés ? Il ne vous reste plus qu’à visualiser le preview et à télécharger la vidéo ou l’audio. Cela ne prend que quelques minutes.

Vous l’aurez compris, Fliki est un outil pratique pour donner plus de valeur à vos contenus. Initialement affiché à 1 899 dollars, il est aujourd’hui disponible à 189 dollars. La licence donne accès à toutes les fonctionnalités présentées, et offre la possibilité de créer jusqu’à 180 minutes d’audio et de vidéo par mois.

