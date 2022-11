Dans le but de protéger l'ensemble des données et informations transitant par le téléphone du président de la République, mais aussi de hauts responsables du gouvernement français, l'État est actuellement en train de travailler sur un smartphone ultrasécurisé. Cet appareil dernier cri sera chiffré, ce qui empêchera la récupération d'informations compromettantes d'éventuels logiciels espions.

L'affaire Pegasus, élément déclencheur de ce projet de téléphone ultrasécurisé

Ce projet a été lancé justement après le scandale du logiciel espion désormais le plus connu du monde, Pegasus. Déjà dans le viseur de quelques autorités dont le FBI depuis plusieurs années, c'est en juillet 2021 qu'un consortium de 17 médias, dont le français Le Monde, met en lumière le scandale. Si, initialement, cet outil était destiné aux forces de l'ordre, afin de traquer des criminels ou autres terroristes, il aurait été utilisé pour espionner un peu tout et n'importe qui. L'un des téléphones utilisés régulièrement par Emmanuel Macron aurait, notamment, été la cible des services de renseignements marocains. Toutefois, rien n'indique qu'ils aient réussi à espionner ses communications.

Le président de la République et les hauts responsables français, disposent bien, depuis 2011 d'un téléphone très sécurisé du nom de Teorem. Cet appareil non tactile, se présentant sous la forme d'un téléphone à clapet, a pour seule fonction de communiquer par téléphone ou par SMS. Il ne possède ni répertoire de contacts ni applications et il n'est possible de téléphoner qu'à des personnes possédant également un Teorem.

Dix ans plus tard, seules 5 000 personnes possèdent cet appareil, trois fois moins que le nombre initialement prévu. Selon les informations du journal Le Monde, ces téléphones n'étaient que peu utilisés. Les hauts fonctionnaires préfèrent généralement passer par Telegram ou WhatsApp. Toutefois, ces services de messagerie ne sont pas les plus sécurisés, ne garantissent aucun chiffrement et ont même été victimes, par le passé, de plusieurs attaques DDoS.

L'enjeu du cryptage des informations au centre des communications d'Emmanuel Macron

Le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) ainsi que ses partenaires travaillent actuellement pour mettre au point un nouveau téléphone ultrasécurisé, plus séduisant. Il serait capable de chiffrer en temps réel les conversations du président de la République et devrait être pourvu de quelques fonctionnalités le rendant plus intuitif que Teorem : écran tactile, possibilité d'avoir une liste de contacts, etc.

Hormis ce téléphone conçu sur mesure, le président de la République a pour habitude de travailler des logiciels mis au point pour garantir le secret de l'information. Le téléphone fixe Osiris permet à Emmanuel Macron d'avoir des conversations téléphoniques avec de nombreux acteurs politiques français et internationaux. Celui-ci est relié à un chiffreur qui permet de sécuriser toute communication.

Un autre logiciel, Horus, est un outil de visioconférence aux informations cryptées ressemblant à Zoom et permettant au chef de l'État d'organiser des conseils de défense ou des conseils de ministres à distance. L'Intranet sécurité interministériel pour la synergie gouvernementale (ISIS), comme son nom l'indique, est un outil interne qui offre la possibilité d'envoyer des mails et des pièces jointes confidentielles à des destinataires prédéfinies. Même si toutes ces applications sont très sécurisées, elles restent moins performantes que celles des GAFAM et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a la lourde tâche de tenter de les moderniser pour, qui sait, les intégrer au nouveau téléphone ultrasécurisé.